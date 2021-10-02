Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi
Bursa'da lise öğrencisi iki grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Bir anda onlarca gencin dahil olduğu tartışma hızla kavgaya dönüşürken, öfkeli grubu ayırmak mümkün olmadı. Arbede sırasında gençlerden birisi taşla başına aldığı darbe sonucu bayılıp yere yığıldı. Bir kişinin ''Polis geliyor'' diyerek bağırmasıyla gençler kaçmaya başlarken o anlar kameralara yansıdı.
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü.
Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir gencin '' Polis geliyor'' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.