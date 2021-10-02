Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

Bursa'da lise öğrencisi iki grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Bir anda onlarca gencin dahil olduğu tartışma hızla kavgaya dönüşürken, öfkeli grubu ayırmak mümkün olmadı. Arbede sırasında gençlerden birisi taşla başına aldığı darbe sonucu bayılıp yere yığıldı. Bir kişinin ''Polis geliyor'' diyerek bağırmasıyla gençler kaçmaya başlarken o anlar kameralara yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü.

Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir gencin '' Polis geliyor'' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı

Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı

 Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Gülben Ergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Muslera Lionel Messi Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Zafer Kurugöl Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Biri omuz attı diye onlarca liseli birbirine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:31:15. #1.17#