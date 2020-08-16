Son dakika haberleri... Görme engelli genç çiftin mezuniyet heyecanı
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Son dakika haberleri... Görme engelli genç çiftin mezuniyet heyecanı

Son dakika haberi: - Görme engelli genç çiftin mezuniyet heyecanı İki çocuk annesi görme engelli genç kadın üstün başarı derecesiyle mezuniyet oldu, şimdi sıra eşinde Karakaş çiftini bizzat telefonla arayıp tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

16.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:14

- Görme engelli genç çiftin mezuniyet heyecanı

İki çocuk annesi görme engelli genç kadın üstün başarı derecesiyle mezuniyet oldu, şimdi sıra eşinde

Karakaş çiftini bizzat telefonla arayıp tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal;

"Fatma ve Hüseyin Karakaş çifti bizim gurur kaynağımız"

"İstek ve gönüllülük olduğunda eğitim herhangi bir sınır tanımıyor"

ESKİŞEHİR - Konya'da yaşayan, görme engelli ve iki çocuk annesi Fatma Karataş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi'nden üstün başarı derecesi ile mezun oldu. Karakaş, şimdi kendisi gibi görme engelli olan eşi Hüseyin Karataş'ın aynı fakültenin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olması için sınavlara hazırlanmasında destek oluyor.

Doğuştan görme engelli olan Fatma Karataş, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşama azmini hiç kaybetmedi. Liseyi bitirdikten sonra KPSS sınavına girerek memur olan Karataş, aynı gün iş yerinde tanıştığı, kendisi gibi görme engelli olan Hüseyin Karataş ile evlendi. Beraber üniversite okumaya karar veren azimli çiftten Fatma Karataş, iş yaşamı ve iki çocuğu olmasına rağmen bu yıl üniversite eğitimi başarılı bir şekilde tamamladı. Karakaş, şimdi de mezun adayı olan eşinin sınavlara hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Görme engelli çiftin okuma azmini öğrenen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mezun olan Fatma Karataş ve mezun adayı Hüseyin Karataş'ı bizzat telefonla arayarak başarı temennilerini ve tebriklerini iletti.

Prof. Dr. Fuat Erdal: "İstek ve gönüllülük olduğunda eğitim herhangi bir sınır tanımıyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, çiftin mezuniyet mutluluğunu paylaşırken Anadolu Üniversitesi'nin her koşulda eğitim ve öğretim sağladığının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, "Fatma ve Hüseyin kardeşlerimiz Açıköğretim Fakültesi öğrencilerimizden. Fatma bugün itibariyle İşletme Bölümü lisans programından mezun oldu. Hakikaten iki öğrencimiz de engelleri aşarak bir taraftan anne babalık, bir taraftan iş yaşamlarına devam ettirerek ve diğer taraftan da üniversite öğrencisi olmak suretiyle büyük bir azim ve gayret gösterdiler. Bunlar bütün öğrencilerimize, tüm insanlara örnek olması gereken davranışlar. Demek ki istek ve gönüllülük olduğunda eğitim herhangi bir sınır tanımıyor. Öğrencimiz Fatma'yı İşletme Bölümünden mezun ettik, umarım yaz okulu sonucuna göre Hüseyin'i de Kamu Yönetimi'nden mezun etmiş olacağız. Gönül isterdi ki öğrencilerimize diplomalarını yüz yüze verelim. Fatma ve Hüseyin, Anadolu Üniversitesi olarak bizim gurur kaynağımız oldu. Başka öğrenci ve adaylarımız için de azim ve davranış örneği oldular. Her ikisini de gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Anadolu Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyuz"

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından bizzat arandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Fatma Karataş, "Eşimle birlikte eKampüs'ten ders çalıştık. Aileme ve Anadolu Üniversitesi'ne, sayın rektörümüze çok teşekkür ederim. Anadolu Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Erişilebilirlik konusunda bunlar bizim için birer imkandır. Diğer açık üniversitelere göre Anadolu Üniversitesi bir numara" şeklinde konuştu.

"Rektörümüze bize sağladıkları imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum"

Mezun olmaya hazırlanan Hüseyin Karataş ise "Önce ailem ve çevrem, ardından gelecek hakkında yaptığım planlar üniversite eğitimi almamı sağladı. Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle engelli istihdamı ve engellilerin eğitimi alanında yaptıkları yeniliklerden dolayı. Şu an okuyabiliyorsak kendilerinin sayesinde diye düşünüyorum. Bunun benim için önemi çok büyük. Rektörümüze bize sağladıkları imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi özellikle öğrencilerini kırmayıp yaz okulu açtı. Yaz okulu açmasalardı bahar döneminden iki dersim olması nedeniyle 1 sene daha beklemek durumunda kalacaktım" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Görme engelli genç çiftin mezuniyet heyecanı

Kaynak: İHA

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