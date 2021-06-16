Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı
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Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.

- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise günlük aşılama dayısı 6 bine ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günden itibaren, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Yaş sebebiyle sırası gelen vatandaşların aşılanmasına da devam edildi.

"Günlük 6 bin aşılama yapıyoruz"

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Başhekim Barış Yılmaz, "Aşı çalışmaları çok güzel diyor, biz bu durumdan oldukça memnunuz. Aşırı bir talep var bu da bizim istediğimiz bir şey, mutlu olduğumuz bir durum. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi için günlük 6 bin aşılama yapılıyor. 9 istasyonda, gece 24.00'a kadar aralıksız aşılama yapılıyor. Aşının tüm SGK'lı vatandaşlarımıza açılmış olması çok güzel bir haber, biz günler öncesinden hazırlığımızı yapmıştık. Hazırız tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz" dedi.

"Şu ana kadar çok şükür ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık"

Başhekim Yılmaz konuşmasının devamında, "Biz sabah saat 09.00 ile 24.00 arasında kesintisiziz olarak yapıyoruz. Aşının bir hazırlık süresi var. Sabah 07.00 gibi aşıları hazırlamaya başlıyoruz. Aşılar hazır olunca aşılama çalışmaları başlıyor. Aşı olan vatandaşlarımız genelde çok mutlular. Kendilerinin korunduklarını ve güvende hissettiklerini bekliyorlar. Yan etkilerimiz çok şükür yok denecek kadar az, müşade odalarımız hazır, hafif tansiyon düşmelerinde anında müdahale ediliyor. Şu ana kadar çok ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık" diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük aşılama sayısı 6 bine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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