Son dakika haber: Falyalı'nın öldürülmesi:  Mustafa Söylemez'ın avukatı açıklama yaptı

FIRAT, MALATYA (DHA) - - KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatı açıklamalarda bulundu.

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi.

"TELEFON TRAFİĞİ DE BİR İDDİA SADECE"