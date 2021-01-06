Evlat nöbetinde 492'nci gün; aile sayısı 184 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 492'nci günde de sürüyor. İstanbul'da 28 yıl önce inşaat işçisiyken 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen Zeki Parlak'ın oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı 184 oldu. Kardeşine seslenen Parlak, "Beni duyuyorsa, gelsin adalete teslim olsun. Çünkü ülkemiz hukuk ülkesi, adalet herkes için geçerlidir. Annem evde sürekli annelerin mücadelesini izliyordu. Hep HDP önüne gideceğim diyordu ama hasta olduğu için bir türlü nasip olmadı. Ben geldim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'KARDEŞİM BENİ DUYUYORSA GELSİN, ADALETE TESLİM OLSUN'

İstanbul'da inşaat işçisiyken 1993 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen Zeki Parlak, bu durumdan HDP'yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"Buraya gelen aileleri cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Kardeşim için geldim. 1993 yılında örgüte katılmıştı. 'İrfan' kod adlı bir genç tarafından kandırılarak dağ kadrosuna gönderilmişti. İstanbul'da inşaatta çalışıyordu. O günden bu yana kendisinden bir haber alamadık. Annem de buraya gelmeyi çok istiyordu. Rahatsız, engelli bir hasta. 28 yıl geçti ulaşamadık kardeşime. Çevremizdeki giden insanların çocuklarından haber alıyorduk ama kardeşimden haber alamadık. Bu İrfan, sürekli inşaata gidip örgütün propagandasını yapıyormuş. Bütün bulgular onu gösteriyordu. Kardeşim beni duyuyorsa gelsin, adalete teslim olsun. Çünkü ülkemiz hukuk ülkesi, adalet herkes için geçerlidir. Herhangi bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. İnşallah beni görüyordur, duyabiliyordur. Annem de aynı duyguları paylaşıyor. Evde sürekli annelerin mücadelesini izliyordu. Hep HDP önüne gideceğim diyordu ama hasta olduğu için bir türlü nasip olmadı. Ben geldim. Annelerimize destek olalım. Daha çok katılım sağlayalım. Terörün, şiddetin, silahın sonu yok. Terör, dünyanın hiçbir ülkesinde de başarılı olamamıştır. Bir an önce son bulmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL