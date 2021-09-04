Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpeğin dikişlerinin patlaması sonucu ölmesi tepkiye neden oldu
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpeğin dikişlerinin patlaması sonucu ölmesi tepkiye neden oldu

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpeğin dikişlerinin patlaması sonucu ölmesi tepkiye neden oldu
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin, dikişlerinin patlaması sonucu yaşamını yitirmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin, dikişlerinin patlaması sonucu yaşamını yitirmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde oturan ve reklam sektöründe çalışan hayvansever Yılmaz Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesindeki hayvanlarla ilgilendiğini ve yardım ettiğini söyledi.

Arkadaşları tarafından bir köpeğin yaralı bir şekilde dolaştığının bildirilmesi üzerine bölgede arama yaptığını ifade eden Yüksel, köpeği bir otoparkta bağırsakları dışarı çıkmış vaziyette bulduğunu belirtti.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine (?İBB) ait barınağı, 153 Beyaz Masa'yı, Beylikdüzü ve Esenyurt belediyeleri barınakları ile itfaiye ve polisi aradığını ancak hiçbirinin kendisine dönüş yapmadığını anlatan Yüksel, 1,5 saat bekledikten sonra kimse gelmeyince köpeği kendi aracıyla özel bir veterinere götürdüğünü kaydetti.

Veterinerin, köpeğin ameliyat edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine masraflarını kendisinin karşılayacağını ve hemen operasyonun yapılmasını istediğini aktaran Yüksel, ancak köpeğin kurtarılamadığını ve yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Köpeğin çip numarasının İBB'ye ait olduğunu öğrendiklerini ifade eden Yüksel, "İBB barınağında köpeği kısırlaştırmışlar. Normalde kısırlaştırma yaptıktan sonra köpek 10 gün boyunca barınakta durmalıdır. Köpek bu kadar süre barınakta kalmadan sokağa salındığı için dikişleri patlamış ve bağırsakları dışarı çıkmış. Hayvan yaşamını yitirdi. Hiçbir resmi kurum bizi muhatap almadı." dedi.

Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa ise İBB küpesi bulunan masum köpeğin, bağırsakları dışarıda olarak Esenyurt'a atıldığını söyledi.

Köpeği bulan vatandaşların, Esenyurt Belediyesini saat 23.00'e kadar aramalarına rağmen telefonlara cevap verilmediğini kaydeden Kasa, İBB ekiplerinin de gelmediğini ifade etti.

Kasa, köpeğin daha sonra özel bir kliniğe götürüldüğünü ve burada acı çekerek öldüğünü dile getirdi.

İBB ile Esenyurt Belediyesinin de bu konudan sorumlu olduğunu ve hesap vermesi gerektiğini savunan Kasa, şunları kaydetti:

"Sizin protokolünüz batsın. Ameliyat olan, operasyon geçiren bir hayvan, ameliyat yaraları kapanmadan sokağa bırakılamaz. Oysa şu gördüğümüz tabloda hayvan ameliyat edilmiş, daha dikişleri üzerinde sokağa atılmış ve kan revan içinde sokakta ölüme terkedilmiş. Bu hayvan Esenyurt sınırlarında bulunuyor. Esenyurt'ta mevcut bir bakımevi var. Esenyurt'un hayvanıysa İBB'de ne işi var veya İBB niçin Esenyurt'a hayvanı attı? Yasa gereği mesai saati sonrası veya tatillerde her belediyenin, 7 gün 24 saat veterinerlik hizmeti bulundurması gerekiyor. Oysaki telefonları bile cevap vermiyor."

Köpeğin görüntülerini sosyal medyada paylaşan hayvansever Sinem Umaş da bir köpeğin kısırlaştırma yapıldıktan sonra müşahede altında tutulması, antibiyotik tedavisinin devam etmesi ve daha sonrasında dikişlerinin alınıp yaşadığı alana bırakılması gerektiğini belirtti.

Burada karşılaşılan görüntülerde ise bu şekilde yapılmadığının anlaşıldığını dile getiren Umaş, hiçbir şekilde kimsenin görevini yapmadığını kaydetti.

İBB'nin köpeği aldığını ve Esenyurt'a bıraktığını düşündüğünü savunan Umaş, hayvanın tedavisinin bitmeden dışarı atıldığını ve bunun sonucunda öldüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpeğin dikişlerinin patlaması sonucu ölmesi tepkiye neden oldu - Haberler
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