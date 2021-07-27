Son dakika haberleri: Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavgada 6 sanığa dava açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında ticari kazanç, rekabet nedeniyle husumet bulunduğu belirtilerek, 26 Eylül 2020'de farklı duraklarda görev yapan müşteki sanık taksi şoförü Yalçın Dilek ile maktul Yavuz Dayanmaz'ın telefonda tartıştığı anlatıldı.

Müşteki sanık Dilek ile maktul Dayanmaz'ın tartışması üzerine sanıklar Oktay Güner ile Mahmut Sosa ve maktul Sinan Öztürk'ün maktul Yavuz Dayanmaz'ın taksi durağına gittiği aktarılan iddianamede, maktul Cengiz Dayanmaz'ın taksi durağı önünde gördüğü müşteki sanık Yalçın Dilek'e tokat attığı kaydedildi.

İddianamede, durak şoförleri olan müşteki sanıklar Şeyhmuz Aksun, Fatih Gezgin ve Zeytin Aksun'un da bu tartışma sırasında durağa gittiği ifade edilerek, sanıklardan Şeyhmuz Aksun'un aracından aldığı pompalı tüfekle ateş ettiği Yavuz Dayanmaz'ı öldürdüğü belirtildi.

Bu sırada müşteki sanık Fatih Gezgin'in de tabancayla Sinan Öztürk'ü öldürdüğü anlatılan iddianamede, müşteki sanıklardan Zeytin Aksun'un da pompalı tüfekle Cengiz Dayanmaz'a ateş ettiği ve Dayanmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İddianamede, müşteki sanıklardan Yalçın Dilek'in elinde bulundurduğu tabancayla maktuller Cengiz Dayanmaz, Sinan Öztürk ve Yavuz Dayanmaz'a hedef gözeterek öldürme kastıyla ateş ettiği ancak isabet ettiremediği için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı.

Çıkan arbedede sanıklardan Mahmut Sosa'nın tabancayla sanıklardan Yalçın Dilek ve Fatih Gezgin'i yaraladığı ancak eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" mahiyetinde olduğu aktarılan iddianamede, sanıklardan Oktay Güner'in de sopayla sanıklar Zeytin Aksun, Yalçın Dilek ve Şeyhmuz Aksun'u yaraladığı kaydedildi.

İddianamede müşteki sanıklar Fatih Gezgin, Şeyhmuz Aksun ve Zeytin Aksun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Müşteki sanık Yalçın Dilek'in 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar, sanık Mahmut Sosa'nın ise 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, sanık Oktay Güner'in de 3 kişiyi "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamenin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş