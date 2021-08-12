Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
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Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti.

- Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti

ELAZIĞ - Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti.

2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında Elazığ'daki hastanelerde deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti. Senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası hastanenin bahçesinde ve 7. servisinin 4'üncü laboratuvarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak hastanenin yangın söndürme ekibi müdahale etti. Senaryo gereği serviste iki yaralının olduğu bilgisine ulaşan hastane yetkilileri AFAD, UMKE ile 112 sağlık ekiplerinden destek istedi. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarıldı, hastalar en yakın servise tahliye edildi. Depremde yaralanmış vatandaşlar ise UMKE'nin müdahalesi ve AFAD'ın yardımıyla tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise ekipler ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

İlgili birimlerin da katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Sinan Bilici, " Sağlık Bakanlığı yıllık faaliyet kapsamında Hastane Afet Planı gereği kurumumuzun gerek personel gerek afetlerle hazırlık aşaması için mevcut durumu değerlendirmek üzere UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekiplerinin katılımıyla Ruh Sağlığı Hastanesi olarak gerçeği aratmayacak tatbikatımızı yapmış bulunuyoruz. Fiziki durumda personelimizin afetlere hazırlık durumu değerlendirilmiştir. Allah, milletimizi ve ülkemizi muhafaza etsin" dedi.

Hastanenin Sivil Savunma Uzmanı Burhanettin Mutlu ise "Hastanemizdeki bu tatbikatımızda ilimizde meydana gelen bir depremde 7. servisin 4'üncü laboratuvarın bulunduğu binada hasar meydana geldi. Bunun sonucunda bir başlangıç yangınları meydana geldi. Hastanemizin söndürme ekibiyle yangına müdahale etti. Hastalarımız tahliye ettik. UMKE ve AFAD'dan yardım istedik, yaralı diğer hastalarımızı da çıkararak tahliyeleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Tatbikata, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, UMKE Elazığ sorumlusu Yalçın Öngören ve hastane yönetimi ile personel katıldı.

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Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Son dakika haberleri | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesindeki deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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