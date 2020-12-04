Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı

04.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:37
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı.

ELAZIĞ'da,  tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00'da başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ'da da başladı. Şehrin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Gazi ve Vali Fahribey caddeleri boş kalırken vatandaşların kısıtlamalara genelde uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.


Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri... Elazığ'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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