Son dakika haberleri | EDİRNE Klarnet virtüozü Çağrı'dan Keşanlılara mesaj 'Bu kırmızıyı sevmiyoruz'

Saçı çıkmayan Karadenizli öyle bir çözüm buldu ki görenleri hem güldürdü hem şaşırttı

Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen kadın konuştu! Yalnızca tek bir isteği var

Bir son dakika haberine göre Klarnet virtüozü Çağrı'dan Keşanlılara mesaj 'Bu kırmızıyı sevmiyoruz'KLARNET virtüözü Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan hemşerilerine koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Klarnet virtüozü Çağrı'dan Keşanlılara mesaj 'Bu kırmızıyı sevmiyoruz'

KLARNET virtüözü Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan hemşerilerine koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu. Çağrı, salgının önlenmesi için sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine dikkat çekerek 'Kırmızıyı severiz. Ama bu kırmızıyı değil' ifadelerini kullandı.

Keşanlı klarnet virtüözü Serkan Çağrı, vaka sayılarına göre, 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Keşan ilçesinde yaşayan hemşerilerine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini hatırlattı.

'BU KIRMIZIDAN BİR AN ÖNCE ÇIKALIM'

Çağrı, paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı

Sevgili Keşanlılar, değerli hemşerilerim, gördüğüm kadarıyla yüksek riskli yerler arasında sizler de haritada bulunuyorsunuz. Bu durumu, sizlere hiç yakıştıramadım. Evet kırmızıyı seviyoruz; ama bu kırmızı o kırmızı değil. Söz veriyorum, siz şimdiki kırmızıdan çıkın ben sizleri müziklerimle arzu ettiğiniz kırmızıya sürükleyeceğim. Belediye başkanımızın ve yetkililerin yaptığı tüm uyarılara lütfen dikkat edelim. Sosyal mesafeye, maskeye lütfen özen gösterelim ve bu kırmızıdan bir an önce çıkalım. Sizlerden bir kardeşiniz, hemşeriniz olarak çok rica ediyorum. Sağlıklı günler yaşamanızı dilerim. Hepinize şimdiden kurallara uyacağınız için de teşekkür ediyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı