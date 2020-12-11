Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
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Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

11.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:42
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Edinilen son dakika haberine göre EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında bulunan Eskikadın köyü yakınlarındaki gölette bir top mermisi bulundu.

EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında bulunan Eskikadın köyü yakınlarındaki gölette bir top mermisi bulundu. Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen mermi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Edirne'nin Bulgaristan sınırına 10 kilometre mesafedeki Eskikadın köyü yakınlarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı yapımında çalışan işçiler, gölet içinde patlamamış bir top mermisi buldu. Mermiyi kıyıya çıkaran işçiler, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan incelemede Balkan savaşlarından kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman jandarma ekiplerince imha edilerek etkisiz hale getirildi.

'PATLAR DİYE UYARDIM'Top mermisini bulan işçilerden Mustafa Sucu, mermiyi işçi arkadaşının elleriyle sudan çıkardığı sırada patlamasından korktuğu için uyardığını belirterek, "Göletten makinemiz için su çekmeye geldik, arkadaşımız mermiye benzer bir cisim bulup, eline aldı. Yukarıya doğru çıkarınca tehlikeli madde bırak, patlar diye uyardım. Ardından hemen jandarmayı aradım ve bilgi verdim. Onlar da hemen gelip, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ben top mermisi olarak algıladım ama ne olduğunu bilmiyordum, yani patlamış mı, patlamamış mı haberdar değildim. Bulduğumuz mermiyi jandarmaya teslim ettik" dedi.'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BULDUK'Diğer işçilerden Ertuğrul Karaman, "Daha önce Çanakkale'de vatandaşın böyle bir mermi bulup, kesmek isterken patladığı haberini izlemiştim. Oradan aklımda kaldı. Bulgaristan, buraya 10 kilometre uzaklıkta. Arkadaşımızın sudan mermiyi elleriyle çıkarması gerçekten korkutucu. Yol çalışmasında ilk defa böyle bir şey bulduk. Şaşkınız" diye konuştu.

Eskikadın köyünde yaşayan İrfan Akça ise 1912 yılında Balkan Savaşları'nın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi çekirdekleri bulduklarını söyledi. Akça, "Burada eskiden çok savaşlar oldu. Balkan Savaşları'nın olduğu yerdeyiz. Eskiden buralarda hayvan otlatırken çok sayıda mermi çekirdekleri bulunuyordu" dedi.


Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Son dakika haberleri! Edirne'de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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