Dr. Aylin Sözer'i öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet ve 35 buçuk yıl hapis istemi

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin cinayeti tasarlayarak işlediği belirtildi.

Maltepe'de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i(48) boğazından bıçaklayarak ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız(32) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal Ayyıldız ile Aylin Sözer'in birbirlerini tanıdıkları ve geçmişe dayalı arkadaşlıklarının olduğu, ikili arasında çeşitli tarihlerde tartışma yaşandığı, Ayyıldız'ın 26 Kasım 2020 tarihinde Aylin Sözer'i darp ettiği anlatıldı. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın 29 Aralık 2020 tarihinde Aylin Sözer'in ikametinin bulunduğu binaya belini tutarak girdiği, eve çıkarak Aylin Sözer'i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan S.Y. isimli şahsa mesaj göndererek para transferi yapmaya çalıştığı, Murat D.'nin gönderdiği IBAN'a para göndermeye çalıştığı belirtildi. Daha sonra Aylin Sözer'in ikametgahını yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde, Aylin Sözer ile 2009-2010 yıllarında bir internet sitesinde tanıştıklarını, yaklaşık 2 yıl sonra Aylin Sözer'le Amerika'dan döndükten sonra bir araya geldiklerini söylediği anlatıldı. Şüpheli, olay günü Aylin Sözer'in evine gittiğini, yatak odasına yöneldiklerini, bolca uyuşturucu madde kullandıklarını, sohbet ettiklerini, daha sonra ertesi gün çocuklarının yanına Manisa'ya gideceğini söylemesi üzerine Aylin Sözer'in kıskançlık yaparak kendisini kaybettiğini, bağırmaya başladığını, kendisinin de otokontrolünü kaybetmeye başladığını hissettiği için uzaklaşmak istediğini ve kapıya doğru yöneldiğini anlattı. Bu sırada Aylin Sözer'in mutfaktan aldığı bıçakla üzerine saldırdığın, bıçağı almaya çalışırken elini ters çevirdiği sırada bıçağın Sözer'in boynunu derin bir şekilde kestiğini, Sözer'in kendisine küfür etmeye devam ettiğini, eline aldığı bıçağı vücuduna sapladığını ancak bunları bilinçli bir şekilde yapmadığını, daha sonra Sözer'i kucaklayıp yatağına götürdüğünü, kapı sesi duyması üzerine korktuğunu, gelen telefon aramalarını meşgule düşürdüğünü, tekrar aramasınlar diye "hastanedeyim" şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.

"OLAYA HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTIM"

Yakalanmaktan korktuğu için panikleyerek dolapları karıştırdığını söyleyen şüpheli, bir kaç yüzük ve kolye aldığını, Sözer'in üzerinde bulunan ziynet eşyalarını da aldığını, o anki psikolojiyle olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını, olay yerini ateşe vermesindeki amacın da kendisini öldürtmek olduğunu, yakarak delilleri karartma amacının bulunmadığını anlattı. İddianamede, olayın ardından şüpheli Kemal Ayyıldız'ın gözaltına alındığı ve Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 30 Aralık 2020 tarihinde tutuklandığı kaydedildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 3 Ocak 2021 tarihli yazısında, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın hırsızlık amacıyla adreste bulunduğu, yapılan üst aramasında zincir, yüzük, küpe ve kargaburnu diye tabir edilen alet ile uyuşturucu madde bulunduğunun bildirildiği kaydedildi.

25 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, maktulün vücudunda 15 adet kesici delici alet yarası, 1 adet boğazlama kesisi ve 9 adet kesik vasıfta yara tespit edildiği, kesici ve delici alet yaralanmalarının ve boğazlama kesisinin tek başlarına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Maktulün vücudunda tespit edilen yanık alanlarının özellikleri, iç organ bulguları ve Kimyasal İhtisas Dairesi'nin raporu birlikte değerlendirildiğinde, yanığın ölüm sonrası ya da ölümden hemen sonra meydana gelmiş nitelikte olduğu, otopsisinde künt göğüs travmasına bağlı kosta kırıkları tespit edilen maktulün ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı kafatası ve omur kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

"EYLEMİ TASARLAYARAK İŞLEDİ"

İddianamede tanık beyanlarına göre, şüphelinin olaydan 25 gün önce maktulün yaşadığı bina çevresine gittiği ve defalarca içeriye girip çıktığının belirlendiği, bu gerekçelerle şüphelinin maktulü öldürmeye karar verdiği, düşünüp planladığı ve 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak gerçekleştirdiği aktarıldı. Şüphelinin olay yerine gidişi ve Aylin Sözer'i öldürmesi arasında neredeyse hiçbir zaman farkının olmadığının anlaşıldığı, bu haliyle şüphelinin eylemi tasarladığı kaydedildi.

'GİZLİ NUMARALARI ENGELLEME' KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

İkilinin olay tarihinde ve olaydan uzun süre öncesine karar herhangi bir görüşmelerinin olmadığı, mesaj içeriklerine göre tarafların kavgalı olduğu, hatta şüpheliyi telefonundan engellediğinin anlatıldığı iddianamede, Sözer'in 'gizli numaralardan aramayı engelleme' konusunda araştırma yaptığı anlatıldı. Bu nedenlerle şüphelinin maktulün kendisini çağırdığı yönündeki beyanlarına itibar edilemeyeceği vurgulandı.

Şüpheli Kemal Ayyıldız'a diğer şüpheli Murat D.'nin gönderdiği IBAN hesabına para göndermeye çalıştığının tespit edildiği anlatıldı. Polislerin defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açmadığı, çilingirin kapıyı açmaya çalıştığı sırada Ayyıldız'ın kapının önüne yığınla eşya koyduğu, kapı açıldığında bıçakla görevlilere saldırdığı ve olay yerini gaz ile ateşe verdiği, yaptığı eylemlerden dolayı pişman olmadığını gösterdiği belirtildi. İddianamede şüpheli hakkında bu haliyle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayyıldız'ın "silahla, konutta nitelikli yağma", "mala zarar verme", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "nitelikli hırsızlık" suçlarından da toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık şüpheli hakkında verilecek cezada 'haksız tahrik' indirimi veya takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

İddianamede, olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN numarası gönderdiği tespit edilen şüpheli M.D. hakkında ise "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı