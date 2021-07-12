Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir"

Dışişleri Bakanlığı: 'Yunanistan'ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımına Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan'ın Olympiakos Futbol Takımı'yla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan'a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 23:49:47. #1.16#

title