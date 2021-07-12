Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımına Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan'ın Olympiakos Futbol Takımı'yla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan'a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı