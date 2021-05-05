Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Selanik'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Selanik'i ziyaret etti

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Selanik'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın Selanik kentini ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın Selanik kentini ziyaret etti.

İncelemelerde bulunmak üzere Selanik'e gelen Kıran'ı, Selanik Havalimanı'nda Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan karşıladı.

Kıran, programı kapsamında Selanik Başkonsolosluğundaki Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunarak buradaki Anı Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Osmanlı Devleti'nin Selanik'te yaptırdığı son cami olan Sultan II. Abdülhamit'in saat kuleleri ile taçlandırdığı Hamidiye (Yeni) Camisi'ni ziyaret eden Kıran, Osmanlı Devleti döneminden kalan Zincirlikule Meydanı, Popara Babazade Camisi, İshak Paşa Camisi ve adını Selanik'in son valilerinden alan Mustafa Zihni Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

Kıran, Selanik'te ayrıca Türk toplumu temsilcileri ve din görevlileriyle bir araya gelerek buradaki tüm zorluklara karşı kimlik ve inançlarını koruyan soydaşlarının her zaman yanında oldukları mesajını verdi.

Selanik'teki temaslarının ardından Batı Trakya'ya gidecek Kıran, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere soydaş kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşecek.

Kıran, Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarıyla bir araya gelerek azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini de ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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