Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un Amerika'da geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Birkan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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