Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe: Müsilaj konusunda büyük sorumluluk İstanbul'da

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunununda en büyük sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Karatepe, "Müsilajın çıkmasının ardından ilk yapılan mevcut tesislerin tam kapasite çalıştırılması. Bunda da en büyük sorumluluğun İstanbul'a ait olduğu kesin. İstanbul, tesislerini iyi çalıştırsaydı, bir kısım tesislerin de yapımını durdurdu. Bu bakımdan İstanbul'un doğru politika uyguladığı söylenemez" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki iklim değişikliği ile alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin yerel yönetimlerin alabileceği önlemleri anlattı. DHA'ya konuşan Şükrü Karatepe, şunları söyledi:

??