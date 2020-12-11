Son dakika haberleri: Covid-19 savaşçıları kayak yaparak stres attı

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle uzun zamandır mücadele eden sağlık çalışanlarına bir günlük kayak kursu düzenledi. Yorgunluklarını kayak yaparak atan sağlıkçılar, 'Bu molaya ihtiyacımız vardı' dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için Palandöken Kayak Merkezi'nde bir günlük kurs düzenledi. Kayak eğitmenleri, 40 sağlık çalışanına önce kayaklarıyla ayakta kalmayı, sonra amatör pistinde kaymayı öğretti. Eğitmenlerin yardımıyla sağlıkçılar, kısa bir dersin ardından kaymaya başladı.

Şehir Hastanesi ameliyathanesinde görevli olduğunu belirten Zeynep Çimen, "Böyle bir etkinliğe sağlık çalışanları olarak çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır koronavirüsle mücadele halindeyiz. Bir gün bile olsa uzaklaşmak bizim için, moral oldu" dedi.Filyasyon ekibinde görevli ebe Melike Acar'da kayak eğitiminin çok eğlenceli geçtiğini ve mutlu olduklarını söyledi. Covid-19 servisinde hemşire olarak görev yapan Ünal Aslan, "Bu etkinlik iyi oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hastanemiz tam kapasite çalışıyor. Hemşirelerimizin sırtında büyük yük var. Bu yoğun dönem de kayak kursu, kafamızı dağıtmak açısından iyi oldu" diye konuştu.Erzurum Kayak ve Snowbord Antrenörleri Dernek Başkanı Sinan Gürsoy, "Sağlık çalışanlarımızın yoğun bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. Yorgunluklarını atıp moral ve motivasyonlarını yükseltebilmeleri için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bu organizasyonu gerçekleştirdik. Onlar bizim savaşçılarımız, milletçe onlara her türlü desteği vermek zorundayız. Erzurumlular olarak yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Şu an 40 kursiyerimiz var, ileri tarihlerde sayıları arttırmayı planlıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz ile irtibat halindeyiz, çalışanların izinli oldukları günleri bize, bildiriyorlar ve o gün kurs düzenliyoruz" dedi. Kayak kursunu başarıyla tamamlayan sağlıkçılara belgelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise şunları söyledi:

"Bu çalışmayı, pandemi döneminde büyük özveride bulunan doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni olmak üzere tüm sağlıkçılar için yaptık. Bu zor dönemde, onların da kayak yapmasına imkan sağlamaya çalıştık. Bildiğiniz gibi sağlıkçılarımız bu dönemde, özverili davrandılar, stresleri hepimizden daha fazla, pek çok sağlık personeli hasta oldu. Canları pahasına şehit olanlar var. Evlerinden, çocuklarından, eşlerinden uzak kaldılar. Biz de bu kıymetli kardeşlerimizi, bir nebze stresten uzaklaştırmak istedik ve temel kayak eğitimi programı düzenledik".

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN