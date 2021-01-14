Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

14.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:31

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Karabük'te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Karabük'te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Karabük'te İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz'a da uygulandı.

Sağlık personelince aşısı yapılan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, il etapta sadece sağlık çalışanlarının aşılanacağını hatırlattı.

Karabük'e 4 bin 680 adet aşının ulaştığını belirten Sarı, "Tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve aile hekimlikleri birimlerinde aşılama faaliyetine başladık. Tüm insanlık için inşallah hayırlı olur. Pandemi ile mücadelede önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Aşıyla birlikte inşallah bu hastalıktan tamamıyla kurtulmak nasip olur." dedi.

Sağlık çalışanlarını daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmiş olsalar bile aşı olmalarına müsaade edildiğini ifade eden Sarı, "En azından Kovid-19 geçirdikten sonra 6 ay geçmesi bekleniyor ama sağlık çalışanlarımız açısından tekrarlayan enfeksiyonlarla mücadele edebilmek ve tekrar Kovid-19'a yakalanmalarını önlemek için böyle bir izin çıktı. Sağlık çalışanımız kabul ederse daha önce Kovid-19 geçirmiş olsa bile aşı olabilecek. Bu tamamen kişinin rızasına bağlı." diye konuştu.

Sarı, sağlık çalışanlarının ardından diğer risk gruplarının da kademe kademe aşılama programı içerisine alınacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı
Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:31:54. #1.15#
title