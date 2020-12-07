Son dakika haberleri | Cipteki 'radar tespit cihazı' polisin dikkatiyle bulundu
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Son dakika haberleri | Cipteki 'radar tespit cihazı' polisin dikkatiyle bulundu

07.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:07
Son dakika haberleri | Cipteki 'radar tespit cihazı' polisin dikkatiyle bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesi çevre yolunda rutin trafik denetimi sırasında aracına 'radar tespit cihazı' taktığının belirlenen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cipin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi çevre yolunda rutin trafik denetimi sırasında aracına 'radar tespit cihazı' taktığının belirlenen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cipin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 'radar tespit cihazı' bulundurmaktan 3 bin 728 lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nce Muğla-Marmaris kara yolunun 21'inci kilometresinde rutin olarak yapılan araç ve sürücü uygulaması sırasında, cipin ön camında ışıklı bir cihaz fark eden ekipler aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, denetim noktasında durmayarak hızla yoluna devam etti. Peşinden giden polis ekiplerinin megafonla yaptığı uyarılara rağmen durmayan araç sürücüsü, 3 kilometre mesafedeki Gökçe Mahallesi rampasında önü kesilerek durduruldu. Polis, isminin O.F.E. (30) olduğu öğrenilen sürücüyü araçtan indirip, gözaltına aldı. Cipin ön camına takılı cihaz yerinden sökülerek kontrol edildi. Yapılan kontrolde cihazın, hız sınırını tespite yarayan radarların yerlerini belirleyerek, sürücüyü uyaran 'radar tespit cihazı' olduğu belirlendi. Araç çekiciyle polis otoparkına götürülürken, Marmaris İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nde ifadesi alınan O.F.E.'ye radar tespit cihazı bulundurmaktan 3 bin 728 lira para cezası kesildi. Serbest bırakılan sürücüye kamu davası açılacağı öğrenildi.

 


Son dakika haberleri | Cipteki 'radar tespit cihazı' polisin dikkatiyle bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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