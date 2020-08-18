Son dakika haberleri: Çin, Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla ABD'nin küresel ticarete zarar verdiğini savundu
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Son dakika haberleri: Çin, Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla ABD'nin küresel ticarete zarar verdiğini savundu

Son dakika haberleri: Çin, Washington yönetimini, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla küresel ticarete zarar vermekle suçladı.

Son dakika haberleri: Çin, Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla ABD'nin küresel ticarete zarar verdiğini savundu
18.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:59

Çin, Washington yönetimini, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla küresel ticarete zarar vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artıran ABD'nin, "uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini, küresel endüstri ve tedarik zincirini baltaladığını" belirterek Pekin yönetiminin "Çinli şirketlerin çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını" söyledi.

Cao, "ABD'nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere daha isterik baskı yapmasının daha çok bu şirketlerin başarısını, ABD'nin ikiyüzlülüğünü ve kibrini kanıtladığını" ifade ederek ABD'ye hatalarını derhal düzeltmesi, Çin'i karalamaya ve Çinli şirketlere baskı yapmaya son vermesi çağrısında bulundu.

Huawei ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklama yapmadı.

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırmış ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye almıştı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirilmişti.

Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almıştı. Son olarak eklenen şirketlerle birlikte kara listeye alınan Huawei iştiraki şirketlerin toplam sayısı 152 ulaştı.

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Kaynak: AA

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