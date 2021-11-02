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Son dakika haberleri! Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Son dakika haberler: Temmuz ayından bu yana Uruguay'da tutuklu bulunan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, dört gün boyunca ifade vereceği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İSTANBUL (İHA) - Temmuz ayından bu yana Uruguay'da tutuklu bulunan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, dört gün boyunca ifade vereceği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Aydın'ın, bu geceyi dinlenerek geçirmesi ve sorgusunun Çarşamba sabahı başlaması bekleniyor.

Davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde tespit edilen adrese, 8 Temmuz'da Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulan ve yaklaşık 3 aydır Uruguay makamlarınca gözaltında tutulan Aydın, dün Türk adli makamlarına teslim edilmişti.

Türk makamlarınca Uruguay'da teslim alınan sanık Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından, Cumartesi gününe kadar ifade vereceği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

Bugün Brezilya'nın Sao Paulo kentinden akşam saat 18: 30'da İstanbul Havalimanı'na getirilen Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süreyle gözaltında tutulacak. Aydın'ın bu geceyi dinlenerek geçirmesi ve sorgusunun Çarşamba sabahı başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Son dakika haberleri! Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

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