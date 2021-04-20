Son dakika haberleri | CHP'li Öztunç, Ticaret Bakanlığının dezenfektan alımıyla ilgili iddialar hakkında konuştu Açıklaması
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Son dakika haberleri | CHP'li Öztunç, Ticaret Bakanlığının dezenfektan alımıyla ilgili iddialar hakkında konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri | CHP'li Öztunç, Ticaret Bakanlığının dezenfektan alımıyla ilgili iddialar hakkında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığının dezenfektan alımıyla ilgili iddialara değinerek, "Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığının dezenfektan alımıyla ilgili iddialara değinerek, "Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz." dedi.

Öztunç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi ve kendine ait olan şirketten kendi bakanlığına dezenfektan sattığı iddialarını gündeme taşıdığını ve günler sonra bakanın yazılı cevap verdiğini söyledi.

Bir haftadır gittiği her yerde bakanın kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satıp satmadığı sorusunu sorduğunu dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Satan bakan alan bakan doğru mu diye sordum? Sayın Bakan yazılı bir açıklama ile bana cevap vermiş. Sattığını kabul ediyor. 'Evet oldu bu' diyor. 'Ama eşime ait olan firma en ucuz teklifi vermişti' diyor. Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz. İtiraf etmiştir. İtiraf istifayı getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı onu görevden alması lazım. Burası muz cumhuriyeti mi? Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satacaksın. İhale ucuzmuş. Sizin girdiğiniz ihaleye kim girer de ucuza mal verir? Bakanın kocasının bakanlıktaki ihalesine kim daha düşük teklif verir? İhaleye fesat karışmıştır. Sayın Ruhsar Pekcan itiraf etmiştir. Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak Türkiye'de tarihe geçmiştir. İstifaya davet ediyoruz. Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır."

Datça'nın Kargı koyunun satışının yapılacağını öne süren Öztunç, partililer ve Datçalılarla yarın Kargı koyunda olacaklarını ve satışa karşı açıklamada bulunacaklarını söyledi.

Öztunç, basın açıklamasının ardından CHP'ye yeni katılan gençlere parti rozetlerini taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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