Son dakika haberleri: Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Gelibolu'da toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Gelibolu'da toprağa verildi

Son dakika haberleri: Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Gelibolu'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Müslüm Kaptan'ın cenazesi memleketi Gelibolu'da toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Müslüm Kaptan'ın cenazesi memleketi Gelibolu'da toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde tırın dorsesinden düşen demir balyalarına otomobille çarparak hayatını kaybeden Kaptan'ın cenazesi Gelibolu'ya bağlı Sarmaşıklı mevkisindeki evinden alınarak Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.

Kaptan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alaeddin Kalfa Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Gelibolu'da bir dönem AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenilen Kaptan'ın cenazesine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale ve Gelibolu gençlik kolları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Çiftçi (38) idaresindeki 31 ABJ 221 plakalı tırdaki 4 parçadan oluşan 25 tonluk demir balyaları, Bursa-Ankara kara yolu kırsal Güneykestane Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle dorseden düşerek karşı şeride geçmiş, bu sırada seyir halindeki Müslüm Kaptan idaresindeki 17 GP 565 plakalı otomobil, demir balyalarına çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Son dakika haberleri: Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Gelibolu'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali İhsan Su Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Diego Balotelli Can Bartu Arda Turan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Gelibolu'da toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:04:20. #1.15#

title