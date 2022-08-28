Son dakika haberleri... Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),