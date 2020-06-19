Son dakika haberleri... Burak Oğuz hakkında istenen ceza belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Burak Oğuz hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre İzmir'de, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz'un yargılandığı davada, savcı esas hakkında verdiği mütalaada sanık Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını...

Son dakika haberleri... Burak Oğuz hakkında istenen ceza belli oldu
19.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:58

İzmir'de, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz'un yargılandığı davada, savcı esas hakkında verdiği mütalaada sanık Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

İzmir'de Urla Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ soruşturması kapsamında, "mahrem imamlar" ile telefonda görüştüğü iddiasıyla 16 Aralık 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanıp görevden alınan Burak Oğuz'un tutuklu yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak Oğuz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tanık olarak dinlenen M.Ç., kendisinin de sohbete katıldığı yaklaşık 2 yıllık dönemde Burak Oğuz'un hocalık yaptığını söyleyerek, "Kemeraltı'nda çalışırken, oradaki esnafla tanıştım ve beni sohbete çağırdılar. Ben de sohbetlere katılmaya başladım. Buca'da bir eve sohbete gittim ve konuşmacı da Burak Oğuz'du. Hem Said Nursi kitaplarından hem de Fetullah Gülen kitaplarından alıntılar yapardı. Sohbetler her Perşembe başka bir esnafın evinde yapılırdı ve hafta içi telefonla haber verilirdi. Bir süre sonra Oğuz ayrıldı, yerine Yamanlar Koleji'nde öğretmenlik yapan başka bir konuşmacı geldi" dedi.

"Gülen'in odasını da bize gösterdiler"

Oğuz ile beraber Yamanlar Koleji'ni gezip, elebaşı Fetullah Gülen'in odasını ziyaret ettiklerini belirten M.Ç., "Hep beraber Yamanlar Koleji'ni gezmeye gittik. Orada Gülen'in odasını da bize gösterdiler. Odada seccade, koltuk, yatak vardı. 'Burada namaz kılardı, burada uyurdu' diye tanıttılar. Oğuz da bu ziyarette vardı" diye konuştu.

Duruşmada dinlenen diğer tanık Y.S. ise örgütte 'abi' görevinde bulunan kişilerin, örgüt içindekilere AK Parti dışındaki partilerde siyaset yapmaları talimatı verildiğini söyleyerek, "Mali Müşavirlik Odası seçimlerinde bir grup kurmuştuk ve genellikle sağ görüşlü müşavirlerle görüşüyorduk. Burak Oğuz'un adını da arkadaşlarım verdi. Cemaatten ama aynı zamanda da CHP'ye üye olduğunu söylediler. Bunun nasıl olduğunu sorduğumda, 'Abilerimiz, farklı partilerde siyaset yapmamız gerekiyor talimatını verdiler' cevabını aldım. Yine aynı dönemde televizyon programı yapan Oğuz'un bu durumu nasıl yaptığı sorusuna ise, 'Abilerimiz ayarlıyor' dediler. 2013 yılında Oğuz ile sadece bir kez oda seçim öncesinde görüştüm" dedi.

Yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cü" dediği öne sürülen Oğuz'un babası Ahmet Oğuz da bu celsede tanık olarak dinlendi. Yaşananları dedikodu olarak ifade eden Ahmet Oğuz, "Oğlumun adaylığında etkim olmadı. Seçim kampanyalarında hem çalışıp hem onu şikayet etmem mümkün olamaz. Oğlumun FETÖ ile herhangi bir bağlantısı yoktur, olamaz. Kimseye bu konuyla ilgili hiçbir beyan da vermedim. Bana ait olduğu söylenen beyanlar dedikodudan ibarettir" diye konuştu.

"Buna artık bir son verin"

SEGBİS ile duruşmaya katılan Burak Oğuz, haksızlığa uğradığını savunarak, "Her şey M.T.'nin yazdığı yazıyla başladı. İlk ifademde ne dediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. 187 gündür cezaevindeyim ve bunun telafisi yok. Sadece dedikodular üzerine ailemden ayrıyım. 15-20 yıl önceki ticari ilişkilerin önüme suç olarak çıkarılmasını kabul etmiyorum. Ben buralara alnım ak bir şekilde dişimle, tırnağımla geldim. İthamları kabul etmiyorum. Ben ve ailem; saygın ve tanınan insanlarız. Haksızlığa maruz kaldım. Her şeyi belgelerle ispatladım. Buna artık bir son verin" dedi.

Esas hakkında mütalaasını mahkeme heyetine sunan duruşma savcısı, sanık Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlemesine karar vererek Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Burak Oğuz hakkında istenen ceza belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:26:11. #1.14#
title