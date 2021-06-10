Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
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Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından

Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangının çıktığı katta mahsur kalan görevlinin kurtarılmayı beklerken sergilediği performans gerçeğini aratmadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yangının çıktığı katta mahsur kalan görevlinin kurtarılmayı beklerken sergilediği performans gerçeğini aratmadı. Panik atak geçirip çığlıklar atan görevli, kurtarılırken dahi senaryodaki rolünden biran olsun bile vazgeçmedi.

Tatbikat Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye ve polisin yer aldığı 30 personel görev aldı. Senaryo gereği tatbikatta hastanenin 3. katında yangın çıktı ve bir hasta alevlerin arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan hastayı canlandıran hastane Veri Hazırlama personeli Kemalettin Sami Peker'in tatbikatın başından sonuna kadar sergilediği performans görenlere adeta parmak ısırttı. Hasta yatağında yangın çıktığını duyan Peker senaryo gereği atak geçirmeye başlayarak çığlık çığlığa kaldı. Peker'in odasına giren sağlık görevleri ise bir taraftan onu sakinleştirip bir taraftan da camdan tahliyeyi sağlayacak itfaiye personelini yönlendirme başladı.

Kurtarılırken dahi bağırmaya devam etti

Çığlıkları devam eden Peker ise 'imdat kurtarın beni, dayanamıyorum, itfaiyeyi çağırın, ineceğim ben, korkuyorum' diyerek yardım istemeye başladı. Bu sırada pencereye yanaşan itfaiye aracının merdiveninin kabinindeki personel ise Peker'i 'gel kardeşim' diyerek açık olan pencereden alıp aşağı merdivenle inmeye başladı. Peker'in bu anda dahi bağırması ise tatbikatı ne kadar benimsediği ve kendisine rolüne ne kadar kaptırdığını gözler önüne serdi.

Sorunsuz tamamlanan tatbikatta Peker'in performansı akıllardaki yerine alırken, hasta kurtarma ve tahliye çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından
Son dakika haberleri... Bu görüntüler film setinden değil, yangın tatbikatından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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