Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile video konferans yaptı
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Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile video konferans yaptı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile video konferans yaptı

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans aracılığıyla görüştü.

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin basına açık canlı yayımlanan bölümünde Bozkır, ABD'nin BM'nin önemli ortağı olduğunu hatırlattı.

Yeni yönetimin uluslararası kurumlarla yeniden angaje olmasının ve ortaklık ve müttefikliklere bağlılığını memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bozkır, ABD ve BM arasındaki yakın iş birliğini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Bozkır, görüşmede, pandemi ve aşının eşit ve adil dağıtımı, Myanmar'daki darbe, Suriye krizi ve İsrail-Filistin sorunu gibi konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da söz konusu sorunları hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceğini kaydederek, ABD'nin iş birliği konusunda yeni ve daha iyi yollar aradığını ve BM sisteminin bunun için en iyi araçlardan biri olduğunu söyledi.

Çok taraflı iş birliğinin özellikle şu an önemli olduğunun altını çizen Bilinken, bölgesel ve uluslararası kuruluşların sorunların çözümünde ve iş birliğinde daha etkili olması için ABD'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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