Son dakika haberleri... BİDER'den ses temelli sosyal medya platformları için KVKK uyarısı
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Son dakika haberleri... BİDER'den ses temelli sosyal medya platformları için KVKK uyarısı

06.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:52
Son dakika haberleri... BİDER'den ses temelli sosyal medya platformları için KVKK uyarısı

Son dakika gelişmesine göre Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, ses temelli ve davetsiz girilemeyen yeni sosyal medya platformları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarısında bulundu.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, ses temelli ve davetsiz girilemeyen yeni sosyal medya platformları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarısında bulundu.

Vatansever, yazılı açıklamasında, ses temelli yeni nesil sosyal ağ uygulamalarının eskiden beri var olan programlardan sıkılanlar için farklı bir deneyim imkanı sunduğunu belirtti.

Bu tür uygulamalarda, yazılı veya görsel şekilde herhangi bir gönderim paylaşılmadığını belirten Vatansever, " Clubhouse türü uygulamalarda, etkileşim sadece sesli sohbet odaları üzerinden yürütülüyor. Sohbet edenlere fikir üretme ve bunları samimi bir şekilde paylaşma motivasyonu veriyor. Türkiye'den de birçok ünlünün kullandığı uygulama girişimciler, beyaz yakalı profesyoneller ve gençler arasında oldukça popüler. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'un uygulamayı kullanması ve çevrim içi yayın yapması ilgiyi daha da çok artırdı." ifadelerini kullandı.

Vatansever, bazı raporlara göre çevrim içi aktiviteler arasında "podcast" dinleme oranının yüzde 43'e yükseldiğini, bunun kullanıcı davranışında sesin ön plana çıktığını gösterdiğini belirtti.

Uygulamaya üyelerden birinin davet etmesi veya hesap doğruladıktan sonra üyelerden birinin referans olarak onaylaması gerektiğini aktaran Vatansever, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda 'Sosyal medya yasası' olarak bilinen kanun kapsamında ülkede günlük erişimi 1 milyon kişiden fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ uygulamalarının, en az 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Clubhouse'un bu hızla büyümeye devam etmesi ile birkaç ay içerisinde günlük erişimi 1 milyon kişinin üzerine çıkabilir. Yasa kapsamında 4. aşamada bant genişliğinin yüzde 50'ye, 5. aşamada yüzde 10'a kadar daraltılması uygulamanın kullanıcılar tarafından erişilemez hale gelmesine sebep olabilir. Bu durumda da Facebook'un yürürlüğe girmiş olan reklam yasağından bir gün önce temsilci ataması gibi Clubhouse uygulamasının da temsilci ataması sonucunu doğurabilir."

Vatansever, uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında denetlenebilir hale geleceğini, ses kayıtlarının biyometrik veri olarak kabul edildiğinden "özel nitelikli kişisel veri" olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Kanunun verinin elde edilmesi noktasından başlayarak açık rızanın varlığını aradığından vatandaşların aydınlatılmış olmasının şart koşulacağını aktaran Vatansever, "Clubhouse'un sözleşmesini güncellemesini gerektirebilir. WhatsApp 'Gizlilik İlkesi'nin güncellenmesi ile yaşanan süreç Clubhouse için de tekrarlanabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektiren her işlemde ayrıca rıza talep edilmesi gerekiyor. Her türlü işlemin yapılması gibi genel geçer nitelikli rızalar da geçersiz kabul ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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