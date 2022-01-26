Son dakika haberleri | Beyşehir Gölü'nden 10 ton hayalet ağ çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde yürütülen koruma ve izleme çalışmalarına ilişkin, "Beyşehir Gölü'nde toplam 683 dalış gerçekleştirdik, 35 kilometre uzunluğunda 10 bin kilogram ağırlığındaki hayalet ağı gölümüzden çıkardık." dedi.

Bakan Kurum, AA muhabirine, Bakanlık olarak insan hayatını tehdit eden çevre kirliliği, küresel ısınma, su kıtlığı, tarımsal ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi konuların üzerinde hassasiyetle durduklarını söyledi.

"En kısa sürede gölümüzü tamamen hayalet ağlardan arındıracağız"

Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirten Kurum, gölü geleceğe en güzel haliyle taşımak için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Kurum, bu kapsamda Beyşehir Gölü'nde 3 aşamalı proje yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyşehir Gölü dip çamuru ve hayalet balıkçılık ağlarının tespitine ilişkin izleme ve fizibilite projemizi 2019 yılında tamamladık. Buradaki sorunların tamamını tek tek yerinde tespit ettik. Akabinde Beyşehir Gölü'ndeki hayalet ağlar ve diğer kirleticilerin temizlenmesine yönelik koruma ve izleme faaliyetleri için Konya Büyükşehir Belediyemize ilk etapta 5 milyon lira hibe destek sağladık. Bu kapsamda Beyşehir Gölü'nde toplam 683 dalış gerçekleştirdik, 35 kilometre uzunluğunda 10 bin kilogram ağırlığındaki hayalet ağı gölümüzden çıkardık. İnşallah en kısa sürede de gölümüzü tamamen hayalet ağlardan arındırmış olacağız."

Temizlik çalışmaları hızla sürüyor

Göl temizliğinin 7 gün 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Ekiplerimiz, Beyşehir Gölü'nü yeniden eski ihtişamına, güzelliğine kavuşturmak için gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Yine gölümüzde su seviyesi, su kalitesi ve hava kalitesi ölçüm istasyonları kurduk. Böylece göldeki su seviyesi değişikliklerini, iklim değişikliği verilerini, hava kalitesi verilerini, suyun kalite özelliklerini anlık olarak izliyoruz." dedi.

Bakan Kurum, kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin istenmeyen seviyelere düştüğünü, bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini ve mevsimsel kot seviyesini yakından takip ettiklerini anlattı.

Bakanlık balık popülasyonunu arttırmak istiyor

Göldeki su seviyesinin korunması, kaçak su alımlarının önlenmesi ve tarımsal sulama teknikleri konularında eylem planları hazırlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Tekne sayıları ve balıkçılık faaliyetlerini araştırarak, sorunların çözümüne yönelik projelerle balık popülasyonunu artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine Beyşehir Gölümüzde yapılan inceleme ve araştırmalarda gerekli malzemelerin taşınmasında kullanılmak üzere bir katamaran, yani yük taşıma salı satın aldık. Bu katamaranı su seviyesi ve su kalitesi izleme istasyonları projesi kapsamında Beyşehir Gölümüzde ölçüm ve analiz çalışmalarında da kullanıyoruz. Bunun yanı sıra Huğlu ve Üzümlü'deki ileri biyolojik atık su arıtma tesislerimizi önümüzdeki aylarda tamamlayacağız. İnşallah bu tesislerimiz de faaliyete geçtiğinde Beyşehir Gölümüz artık daha da temiz olacak. Beyşehir Gölümüzde bu eşsiz doğal güzelliği korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Beyşehir Gölü'nü geleceğe en güzel ve en temiz haliyle taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da turizmin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak."