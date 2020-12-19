Son dakika haberleri: Beyşehir Gölü kıyıları yabancı turistlere kaldı
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Son dakika haberleri: Beyşehir Gölü kıyıları yabancı turistlere kaldı

19.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:05
Son dakika haberleri: Beyşehir Gölü kıyıları yabancı turistlere kaldı

Son dakika habere göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama nedeniyle, göl kıyıları, Aşk Adası ve sahil şeridindeki parklar kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama nedeniyle, göl kıyıları, Aşk Adası ve sahil şeridindeki parklar kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı.

Beyşehir'de, vatandaşlar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadı. Meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile gölün sahil şeridi, park ve yeşil alanlar sessizliğe büründü. Sessizliğin hakim olduğu alanlar, havadan görüntülendi.

Göl kıyısındaki festival meydanında beton zemine ve elektrik direklerine konan yiyecek bekleyişi içerisindeki martı sürülerini ise çekim yapmak için gelen gazeteciler ekmek parçalarıyla besledi. Göl kıyısında gezinti yapan yabancı turistler de gazetecilerle birlikte martılara ekmek atarken, bu anları fotoğrafladı.

Beyşehir Gölü kıyısındaki limanlarda balıkçı teknelerini çalıştırıp bakım yapanların yanı sıra, avlanmak için tatlı sulara açılan kısıtlamadan muaf az sayıdaki balıkçı ise mesaisine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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