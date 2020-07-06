Son dakika haberleri... Balkan ailesinden, Milletvekili Savaş'a 'Ambulans Uçak' teşekkürü
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Son dakika haberleri... Balkan ailesinden, Milletvekili Savaş'a 'Ambulans Uçak' teşekkürü

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın destekleri ile ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alınan Kadriye Begüm Balkan, taburcu olmasının ardından Savaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri... Balkan ailesinden, Milletvekili Savaş'a 'Ambulans Uçak' teşekkürü
06.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın destekleri ile ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alınan Kadriye Begüm Balkan, taburcu olmasının ardından Savaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aslen Yenipazarlı olan Kadriye Begüm Balkan, KKTC'de geçirdiği trafik kazasının ardından ağır şekilde yaralandı. KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleri ile ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alınan Balkan sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu olan Balkan, ailesi ile birlikte Milletvekili Savaş'ı ziyarete ederek rahatsızlığı sürecinde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette Balkan, Milletvekili Savaş'a kendisi ile birlikte üzerinde "Beni Türk hekimlerine emanet eden Milletvekili Savaş'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" yazılı fotoğraf hediye etti.

"Kızımın felç kalma ihtimali vardı"

Kadriye Begüm Balkan'ın babası Sezgin Balkan, "Kazanın ardından kızımda kalıcı sorunlar olma ihtimali vardı. Beynine pıhtı atma, görememe ve felç kalma durumu olabilirdi. Ameliyat gerçekleştirildi ve yüzüne bir sürü plaka yerleştirildi. Şu anda ufak tefek aksaklıkları var ama diğer sorunların yanında buna da şükür. Allah kızımızın İzmir'e getirilmesine vesile olan Milletvekilimiz Mustafa Savaş'a ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlememize önderlik ederek bizlere ambulans uçak imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.

"Siz olmasaydınız ölebilirdim"

KKTC'de okuduğu Ana Sınıfı Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğunu söyleyen Kadriye Begüm Balkan, "Kıbrıs'ta kalsaydım daha kötü durumlar olabilirdi. Milletvekilimiz Mustafa Savaş'ın gayretleri ile Türkiye'ye getirildim ve tedavim başarılı bir şekilde son buldu. Sağlığıma kavuşmama vesile olan herkesten Allah razı olsun. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Çok şükür şu anda gayet iyiyim. Siz olmasanız orada ölebilirdim. Okuduğum okuldan da mezun oldum" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte hayal olan şimdi gerçek"

Geçmişte başka ülkelerden imrenilen olayların artık Türkiye'de normal bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Begüm'ün durumunu öğrenir öğrenmez gerekli tedavisinin yapılması için kendisini Türkiye'ye ambulans uçakla getirerek hekimlerimize emanete ettik. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlık sistemimizde gerçekleştiren sessiz devrimlerle vatandaşlarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar çağrılarına yetişiliyor ve en iyi şartlar altında tedavi ediliyor. Begüm kardeşimiz de bu hastalarımızdan bir tanesi. Kendisinin tedavi sürecini anbean takip ettik. Çok şükür riskli görülen ameliyatı da atlatarak sağlığına kavuştu" diye konuşarak Balkan'a hediyesi için teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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