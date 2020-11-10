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Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da

10.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:41

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da
Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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