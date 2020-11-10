Son dakika haber | Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.