Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz en az 4,5-5 milyar avroluk IPA fonu kullanmak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı , "Türkiye, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

(IPA) I döneminde 4,5 milyar avro tahsisat almıştı, IPA II döneminde 4,4 milyar tahsis edilmişti. Bizim hedefimiz önümüzdeki dönem AB ile umarım olumlu gündem de buna imkan sağlayacaktır, en az 4,5-5 milyar avroluk IPA fonu kullanmak olacaktır" dedi.

AB Başkanlığı tarafından Türkiye'de yürütülen AB Projeleri'nin kazanımlarını anlatmak amacıyla 22-26 Şubat tarihleri arasında 'Ortak Geleceğimiz' ana temasıyla düzenlenen dijital iletişim kampanyasının başlangıç töreni AB Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kampanyanın başlangıç törenine, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB Başkanlığı Mali İşbirligi ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan katıldı. 'HEM TÜRKİYE'NİN HEM DE AVRUPA'NIN GELECEĞİNE EN BÜYÜK YATIRIM'Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB projeleri yürüten tüm kurum ve kuruluşların katılımı açısından ilk olma özelliği taşıyan 'Ortak Geleceğimiz' dijital iletişim kampanyası kapsamındayaptığı değerlendirmede, "Türkiye her zaman Avrupa'nın geçmişinde önemli bir yer tuttu. Coğrafyası ile, kültürel alt yapısı ile, siyasetiyle, ekonomisi, ticareti ile Avrupa kıtasının şekillenmesinde, gelişmesinde önemli bir yer tuttu. Bugün de aday ülke olarak zorluklara rağmen, bazı siyasi engellere rağmen kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Biliyorsunuz biz resmen aday ilan edildikten sonra Türkiye, IPA fonlarından yararlanmaya başladı. Aynı zamanda bir aday ülke sıfatı ile bir çok Birlik Programı'na katıldı. 2014-2020 döneminde 8 birlik programı ve ajansına katılıyoruz, 2021-2027 döneminde muhtemelen daha fazla programa katılacağız. Çünkü Avrupa'nın değerlerini bir NATO üyesi ve Avrupa Konseyi kurucu üyesi olarak Türkiye birlikte oluşturdu. Avrupa Konseyi'nde bir dönem vizenin kaldırılmasını öne süren ilk ülke Avrupa kıtasında Türkiye'ydi. Dolayısıyla biz Avrupa değerlerinin oluşumu ve gelişimine yine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Katılım öncesi mali yardım fonları, IPA fonları Türkiye'de her kesime, her bölgeye ulaştı. Çiftçisinden sivil toplum kuruluşuna, çırağından kalfasına, öğrencisinden çevrecisine herkese ulaştı. IPA fonları ve Türkiye'nin Birlik Programlarında yer alması hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın geleceğine yapılmış en büyük yatırım" dedi.'TÜRKİYE ÇOK DAHA FAZLA AB PROGRAMINA KATILACAKTIR'Kaymakcı, 2021-27 döneminde Türkiye çok daha fazla AB programına katılacağını belirterek, "Önümüzdeki dönem Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek iki temel alan olacak, biri Avrupa Yeşil Mutabakatı diğeri de Dijital Avrupa. Türkiye bu iki alanda da diğer Avrupa ülkeleri ve özellikle Avrupa Birliği ortak çalışma alanında yer almayı arzu edecek. Bu programlardan en önde geleni 'Ufuk Avrupa', yeni adıyla. Türkiye Ufuk Avrupa'da bilim insanları, araştırma kurumları ile, üniversiteleri ile ve firmaları ile en etkin şekilde yer alacak. Umarız 2021-27 dönemi Türkiye AB ilişkilerinde olumlu gündemin hakim olacağı bir dönem olacaktır" diye konuştu. 'IPA III'TEN BEKLENTİMİZ EN AZ 4,5 MİLYAR AVRO'Kaymakcı, geçen yıl 2014-2020 IPA II döneminde olduklarını anımsatarak, "Bu dönemin 2006 yılına ait yıllık program ve hedeflediğimiz projeleri sözleşmeye başlamamız gerekiyordu. IPA fonları rakamlarını hemen telaffuz ediyoruz; ama söylediğimiz yıl gerçekleşmiyor. Şu anda IPA III dönemine gidik; ama çok somutlaşmış adımlar atamıyoruz. Çünkü AB tarafında da IPA III'ün yıllık bazda oluşturulması gerekiyor, her bir proje için eylem planları oluşturuluyor, oldukça ayrıntılı bir süreç. Geçen yıl, 2010 yılının yıllık planlamasını tamamladık. Yüzde 99,2 oranında hedeflerimizi tutturduk, bu gerçekten önemli bir rakam. Ancak bildiğiniz gibi 2014-20 döneminde Türkiye'ye 4,2 milyar dolar avro tahsis edilmişken, maalesef AB 1,2 milyar avro kesinti yaptı. Bu kesintinin çok büyük bölümü de 2018-19-20 yıllarını kapsadı. 2021-27 döneminde yani IPA III döneminde AB yeni bir uygulamaya gidiyor. Artık IPA I ve IPA II'de olduğu gibi ülkelere özel bir tahsisat olmayacak. AB, yaklaşık 12,5 milyar avroluk bir fonu IPA III havuzuna koydu. 7 aday ülke ve müzakere eden aday ülke yani sözde 6 batı Balkan ülkesi ve Türkiye bu 12,5 milyar avro fondan yararlanacak. Biz 2021- 22 yılları için 335 proje sunmuştuk, 43 tanesi AB tarafından büyük ölçüde onaylandı diyelim. İki yıl için 394 milyon avroluk bir tahsilat söz konusu. 2021 için 36 proje onaylandı, 2022 için şu aşamada 7 proje onaylandı, biz bunları son derece yetersiz görüyoruz. Özellikle 2022 olmak üzere ama 2021 için de daha fazla projeye fon sağlanmasını bekliyoruz. Türkiye, IPA I döneminde aşağı yukarı 4,5 milyar avro tahsisat almıştı, IPA II döneminde 4.4 milyar tahsis edilmişti. IPA III'ten de beklentimiz en az 4,5 milyar avrodur. Bizim hedefimiz önümüzdeki dönem AB ile umarım olumlu gündem de buna imkan sağlayacaktır en az 4,5-5 milyar avroluk IPA fonu kullanmak olacaktır" ifadesini kullandı. 'Ortak Geleceğimiz İletişim Kampanyası', AB Türkiye Delegasyonu'nun yanı sıra bakanlıklar ve AB fonlarından yararlanan kamu kurum ve kuruluşları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleşiyor. Kampanya boyunca hem AB Başkanlığı'nın hem de hibe faydalanıcısı kurumların sosyal medya hesaplarından 'Ortak Geleceğimiz' etiketi ile yapılacak paylaşımlarla Türkiye AB Mali İşbirliği kapsamında elde edilen kazanımlar öne çıkartılacak.- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ