Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menemen'de İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştirdi.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menemen'de İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştirdi.

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir Menemen'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilk durağı 2021 yılında İzmir tarımında gerçekleştirilecek 20 milyon TL değerindeki projelerin "Tarımda 35'in İzi" adıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen lansman toplantısı oldu. Bakan Pakdemirli daha sonra AK Parti Menemen İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Ahmet Can Çelik ve yönetimi ile bir araya geldi. Tarım ve Ormanı Bakanı, ziyaretin ardından Menemen Belediyesi önünde İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştirdi. Dağıtılan tohum ve fideler Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde geliştirilen çeşitler ve gen bankalarında muhafaza edilen yerel tohumlarından oluştu. Bu kapsamda; bütçesinin yüzde 75'i bakanlığın hibesiyle desteklenen, "Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 200 bin domates, biber, patlıcan fidesi ile 438 kg bamya ve kavun tohumunu çiftçilere teslim edilmiş oldu. Diğer taraftan, "Salep, Stevia ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Projeleri" kapsamında, 164 bin 800 fide ile birlikte toplamda 200 kg anason, rezene, kimyon, adaçayı, kekik, stevya, ekinezya ve salep soğanı tohumu da üreticilerle buluşturuldu. Bakan Pakdemirli daha sonra Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:41:29. #1.15#

title