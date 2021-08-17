Bakan Özer'den afet bölgelerinde 'eğitim' açıklaması
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Bakan Özer'den afet bölgelerinde 'eğitim' açıklaması

Bakan Özer'den afet bölgelerinde 'eğitim' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki illere gerekli kaynakların aktarıldığını belirterek, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki illere gerekli kaynakların aktarıldığını belirterek, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özer, eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

'OKULLARIN HAZIR OLACAĞINDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN'Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: "Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." 

Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.


Bakan Özer'den afet bölgelerinde 'eğitim' açıklaması
Bakan Özer'den afet bölgelerinde 'eğitim' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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