Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "(Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı.