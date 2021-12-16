Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "(Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı.

Muş: "Bu enflasyonun kontrol altına alınması hükümetin görevidir" AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet