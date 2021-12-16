Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "(Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "(Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberleri... Bakan Nebati: (Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız

Son dakika haberleri... Bakan Nebati: (Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız

Son dakika haberleri... Bakan Nebati: (Asgari ücret) Enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen bir oranı görmüş olacağız

Muş: 'Bu enflasyonun kontrol altına alınması hükümetin görevidir'

Muş: "Bu enflasyonun kontrol altına alınması hükümetin görevidir"

AA - Son Dakika Haberleri

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