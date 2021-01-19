Son dakika haberleri: Bakan Koca, Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin'i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buket Güven