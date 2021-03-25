Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı

Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yer alan merkezde gerçekleştirilen törende, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Prof. Dr. Raşit Küçük de yer aldı.

Açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'ın sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin sembolü olduğunu belirtti.

Üsküdar'ın tabiatıyla, kültürüyle sembol bir belde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu güzel beldemize böyle güzel bir imkanı kazandırmak bizler için ayrı bir onur. Bu güzel tabloda katkısı olan başta belediyemize, değerli çalışma arkadaşlarıma ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli eser Üsküdar'a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocamızın tavsiyeleri, buradan istifade edecek herkes için çok anlamlı. Bu güzel mekanın ömrünü gençlere adayan, ilmiyle sembol bir isim olan hocamızın adını taşıması, bu tesise ayrı bir hava katıyor. Gençlik için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarınların Türkiye'sinin ve dünyasının gençlerle çok daha aydınlık ve refah olacağına inandıklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençliğin her zaman yanında olacağız. Gençlik merkezlerimizin sayısı her geçen gün artmakta. Gençlerimizle geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Belediyelerimiz bizim en büyük paydaşımız. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmalar bize ayrı bir güç veriyor. Bu sinerjinin gençlik çalışmalarımız ve spor yatırımlarımız özelinde çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu mekanlarımızın 7-24 çalışması en büyük temennimiz. Bu tesis, özel bir tesis. Hocamızın ismi en özeli tabii ama bununla birlikte gençlik ve spor anlamında toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir özelliğe sahip. Şehrin tam göbeğinde erişilebilirlik açısından çok uygun. Gençlik demek toplum demek. Gençlik ailenin özünde. Burası aynı zamanda bir aile merkezi. İnşallah kütüphaneyi de hızlı bir şekilde kazandırmak nasip olur. Sporu tabana yayma noktasında Üsküdar Belediyemizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans takdire şayan. Amacımız herkesin spora erişimini en güçlü şekilde sağlamak. Spor sağlık demek, kötülüklerle mücadele etmek demek."

Kötülüğün birkaç şeklinin bulunmadığını ve sanal bağımlılıktan madde bağımlılığına kadar birçok türe sahip olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel alışkanlıklara halkımızı yönlendirmek bizlerin vazifesi. Bakanlık olarak tüm ilçelerimizde bir bir yükselen tesisler yapıyoruz. Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren başlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. İstanbul'u spor yatırımlarında bir marka haline getireceğiz. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Spor politikamızın temelinde kadınlar var. Kadınlar toplumun öncüsü, baş tacı. Öncelikli olarak bu güzel imkanlardan faydalanmaya kadınlarımızı davet ediyoruz. Yeter ki ailece spora yönelelim. Sporcu sayımızı inşallah hep birlikte artıracağız. Her alanda inşallah bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu felsefeyle el ele vereceğiz ve eser üretmeye devam edeceğiz. Merkezimiz Üsküdar ve aziz İstanbul için hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da Üsküdar halkı için ortaya çok kıymetli bir eser çıktığını vurguladı.

Tesisin, Raşit Küçük ismiyle bereketlendiğini dile getiren Çonkar, şunları kaydetti:

"Bu tesis, önemli çalışmaların yapılacağı güzel bir eser olarak yıllar boyunca hizmetine devam edecektir. Siyasetçiler olarak bizler milletimizin hem eğitim hem gençlik spor faaliyetleri anlamında imkanlarını geliştirmek, manevi ve ahlaki anlamda da gençlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir gayret içerisindeyiz. Burada en büyük desteği veren de yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız. Burada Üsküdar'da çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. Sayın başkanımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum."

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilimin, irfanın ve sanatın merkezi olarak niteledikleri Üsküdar'ın, sporun merkezi olma noktasında ilerlediğini ifade etti.

Bunun nişanesi olan bir merkezin açılışında bulunduklarını aktaran Demiryürek, "89 bin 900 sporcuyla İstanbul'da en fazla lisanslı sporcuya sahip ilçeyiz. Bütün gayretimiz, çabamız bunu daha da artırma yönünde. Ortak bir misyon ve vizyonun idarecileri olarak şunun farkındayız ki spordan kötülük gelmez. Gençleri sporla buluşturduğumuz sürece kötülüklerden uzak tutarız." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise tesisin temelini 23 Aralık 2018'de yine Bakan Kasapoğlu ile attıklarını hatırlattı.

Tesisi sağlıklı bir şekilde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkmen, "Herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu güzel günü bizlere yaşatan Rabbimize hamdediyoruz. Üsküdar'ımızda gençlik ve spor hizmetleri adına tüm mahallelerimizde imkanlarımız ölçüsünde eserler yapmaya, çocuklarımızı, gençlerimizi sporun güzel ahlakıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu çabamızda bizleri yalnız bırakmayan başta Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm bakanlık personeline huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik anlamda özel bir bina yaptıklarını vurgulayan Türkmen, şunları aktardı:

"Binamız alan olarak 1259 metrekarelik küçük bir yer. Kapalı alan toplamımız ise 6 bin 507 metrekare. Yerin 7 kat altında, 3 kat da üstünde olmak üzere bölgenin mimarisini bozmayacak bir binayı bu mahallemize kazandırmış olduk. Bu tesisimiz fonksiyonu itibarıyla burada gençlerin, çocukların, kadınların, yetişkinlerin yani her kesimin sporla, sanatla ve kültürle bu mahallenin hizmetini görecek kapasiteye sahip oldu. Bu mahallemizin bir büyüğü, ilim, irfan camiamızın önemli bir ismi Raşit Küçük hocamızın adının da bu tesise verilmesi bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlere, bu tesiste bir taraftan spor yaparken, hocamızın hayatını ve yaptığı katkıyı da özellikle araştırmalarını tavsiye ederim."

Prof. Dr. Raşit Küçük, rahatsızlığı nedeniyle tesisin temel atma törenine katılamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tesisin bu hale gelmesine katkı sağlayan Sayın Bakanımıza ve Üsküdar'ımızın çok değerli Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. İstanbul, bir hazinedir. Üsküdar, bu büyük hazinenin adeta bir incisi. Bu tesiste bir de kütüphane olmasını önemsiyorum çünkü okumayan ve öğrenmeyen, bilgi sahibi olmayan bir toplumu okuyanlar ve bilenler yönetir. Okursak, bilgi sahibi olursak biz aynı zamanda yöneten bir toplum oluruz. Bu sadece erkeklere has bir durum da değildir. Müslümanlar, erkeklerin hanımlarıyla beraber okuduğu bir topluluk olmalıdır. Özellikle hanımların yetişmiş olması, daha büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu toplumun en çok iyi yetişmiş insana ihtiyacı var."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Tören, kurdele kesiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür