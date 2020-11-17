Son dakika haberleri! Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu

17.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:59
Son dakika haberleri! Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu

Son dakika haberi: Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin BM gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Ahmed ve Araci, Erbil'de gerçekleştirilen toplantı sonrası basına yaptıkları açıklamada, Sincar anlaşmasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, "Sincar anlaşması ve aşamalarının uygulamaya konulmasına başladık. Her iki taraf da, anlaşmanın tüm maddelerinin, olduğu gibi uygulamaya konulmasında mutabık kaldı. Sincar'ın yeniden imarı, güvenliği, askeri tesisi ve anlaşma maddelerinin uygulanması için geçici olarak kısa süre içinde bir yol haritası oluşturulacak." diye konuştu.

Her iki tarafın da şu an için yeni bir Kaymakam atanmasına karar verdiğini aktaran Ahmed, "Sincar halkının dışında başka hiçbir güç (terör örgütü PKK), Sincar'ın askeri güvenliğini ele alamaz. Dışarıdan gelenlerin Sincar'ın geleceğinde yeri olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmed, BM'nin söz konusu anlaşmada gözlemci olduğuna ve sürekli şekilde anlaşmanın uygulamaya konulmasını gözlemleyeceğine dikkati çekti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci de Irak'ın güvenliği açısından hassas bir yere sahip Sincar anlaşması için önemli bir yol katedildiğine işaret ederek, "Sincar dosyası, hassas ve önemli bir dosya. Göçmenlerin evlerine dönmesi ve sivil hayata kavuşması. İlçenin güvenliğine zarar veren herkesi uzaklaştıracağız." şeklinde konuştu.

Araci ayrıca "Iraklı olmayan hiçbir güç (terör örgütü PKK) Sincar'da kalmayacak. Sincar ve bölgede kalacak tek güç Irak güvenlik güçleri olacak." ifadelerini kullandı.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

AA muhabirinin ulaştığı, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

"PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

İlgili Haberler

Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti
Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti
Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi
Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi
- Duhok'ta Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için eylem yaptı
- Duhok'ta Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için eylem yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Özge Özder Gökhan Alkan Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Ersun Yanal Deniz Türüç Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Bakan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladığını duyurdu - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 18:20:54. #1.14#
title