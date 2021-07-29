Son dakika haberleri | Avcılar'da lüks villada korkutan yangın: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Avcılar sahilinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul Avcılar sahilinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde yangın çıktı. Olayda yaralanan Suudi Arabistan uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Köşk Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a tatil için gelen Muhammed Abdurrahmanov ile Feyruz Abdurahmanov çiftinin bulunduğu iki katlı lüks villada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay anında uykuda olan Suudi Arabistanlı çift, uyandıklarında kendilerini yangının ortasında buldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarılan çiftin hafif şekilde yaralandıkları ve dumandan etkilendikleri görüldü. Sağlık ekiplerine teslim edilen çiftten Feyruz Abdurrahmanov'un kolunda yanıklar oluştuğu, Muhammed Abdurrahmanov'un ise dumandan etkilendiği belirlendi. İlk müdahalelerini olay yerinde yapılan çift, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Villadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı