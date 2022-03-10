Son dakika haberleri... Asya'yı, nişanda takılan takıları vermediği için öldürmüş

BURSA (DHA) - BURSA'da ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldüren, onun annesi İfakat Evci'yi de ağır yaralayan Oktay Hürmet'in (23) emniyetteki sorgusu sürüyor. Hürmet'in ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü'yü, nişanda takılan takılar ve hediye ettiği cep telefonunu geri vermediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de karnından yaraladı. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı.

3 gün sonra doğum günü olduğu belirtilen Asya Pınar Üzümcü'nün Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzümcü'nün, yarın Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.