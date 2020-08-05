Son dakika haberleri! Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor

Son dakika haberi: Mersin'de yaklaşık 90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilen ve Toroslar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden gün yüzüne çıkarılan Arslanköy eski halkevi, mesleki eğitim kursları olarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Son dakika haberleri! Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor
05.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:40

Mersin'de yaklaşık 90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilen ve Toroslar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden gün yüzüne çıkarılan Arslanköy eski halkevi, mesleki eğitim kursları olarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Toroslar Belediyesi'nin, yeni normal hayat çerçevesinde yaylalarda açtığı mesleki eğitim kursları, Arslanköy eski halkevinde de hizmet veriyor. Arslanköy Mahallesi'nde yaklaşık 90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilmiş atıl haldeki eski halkevini yeniden restore ederek hayata döndüren Toroslar Belediyesi, Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerini bu binada da faaliyete geçirdi. Halkevinde uzman eğitmenler eşliğinde dikiş nakış, takı tasarımı, kadın üst giyimi ve çeyiz ürünleri kurslarına katılan kadınlar, hem yeni beceriler ediniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

"Nevresim ve pike dikmeyi öğrendik"

Kurslar sayesinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiklerini hem de meslek öğrendiklerini belirten kadınlar, kendilerine bu imkanı sağladığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Hiç dikiş bilmiyorduk. Ama bu kurslara gelerek pantolon, çanta, nevresim ve pike dikmeyi öğrendik. Böyle tarihi bir binada kurs açtığı için başkanımıza teşekkür ederiz" dediler.

"TORTEK, hayat boyu öğrenmenin bir sembolü"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi döneminde ara verdikleri TORTEK atölyelerini yaz döneminde yaylalarda yeniden faaliyete geçirdiklerini söyleyerek, hayat boyu öğrenme anlayışıyla hizmet verdiklerini belirtti. Yılmaz, sosyal yaşama katkı sunan çalışmaların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "İlçemizin dört bir yanında ücretsiz açtığımız TORTEK atölyelerimizde eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de meslek öğreniyorlar. Birbirinden değişik branşları barındıran ve özellikle her yaştan kadınların ilgi gösterdiği kurslarımız, eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını da güçlendirmiştir. Bu kurslarımıza katılıp meslek öğrenen kadınlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkacağız"

Yılmaz, Arslanköy eski halkevinde, sanatsal ve kültürel faaliyetleri hemşehrileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hem önemli bir tarihi yapının atıl durumdan kurtulup yeniden halka hizmet etmesi hem de böyle güzel bir mekanda kadınlara meslek öğretmekten memnuniyet duyuyoruz. Tarihimize, değerlerimize her zaman sahip çıkacağız ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi halkevinde de kültürün ve sanatın yaşatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Ekonomi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beren Saat Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 14:02:43. #1.15#
title