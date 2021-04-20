Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır Gölü'nde son yıllarda özellikle ilkbaharda artan kirliliğin önlenmesi için harekete geçtiklerini belirterek, "Bu bir vicdanı sorumluluk. Çıldır Gölü'nü bize emanet edildiği gibi bizde gelecek kuşaklara emanet edelim." dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır Gölü'nde son yıllarda özellikle ilkbaharda artan kirliliğin önlenmesi için harekete geçtiklerini belirterek, "Bu bir vicdanı sorumluluk. Çıldır Gölü'nü bize emanet edildiği gibi bizde gelecek kuşaklara emanet edelim." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan, masalsı güzelliğinin yanı sıra kışın yüzeyindeki buz kütlesinin kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılan, atlı kızaklarla gezintiye çıkılan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nü kaplayan buzlar havaların ısınmasıyla çözüldü.

Çevresindeki dereler ve su tahliyesini sağlamak için yapılan kanallardaki buzların erimesiyle son günlerde özellikle kıyılarında ve göle su sağlayan akarsularda çöp birikintileri oluştu.

Civardaki köylerden dere ve kanallara atılan hayvan gübreleri ile hayvansal atıkların göle ulaşması yüzünden bazı kesimlerinin kirlilikten renginin değiştiği görüldü.

Ardahan Valiliği, son yıllarda özellikle ilkbaharda yaşanan bu durum ve yöreye gelen piknikçilerin attığı çöplerin gölü ve çevresindeki doğayı kirletmesinin önüne geçilmesi için harekete geçti.

Valilik, göl ve çevresindeki kirlilik sorununun çözümü için ilgili kurumlar ile çalışma başlatacak.

"Bu kirliliğin takipçisi olacağız"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün Ardahan'ın en önemli değerlerinden olduğunu, bunu korumak ve genç nesillere aktarmak için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Özellikle kış turizminde çok önemli yeri olan Çıldır'ın güzelliğini korumak zorunda olduklarını vurgulayan Öner, "Çıldır, Türkiye'nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Bizler birçok aktiviteyi burada planlıyoruz. Tabii ki ilkbahar döneminde bu temizlik konusu daha fazla önem ifade ediyor. Ben tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de muhtarlardan duyarlı olmalarını istiyorum. Sadece o bölgede yaşayanlar için demiyorum, günübirlik gelenlerin de böyle bir gölü korumalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü'ne, eriyen karların suları başta olmak üzere köylerdeki suların tahliyesi için yapılan kanallar ve akar sular aracılığıyla çok sayıda atık geldiğine dikkati çeken Öner, bunun önlenmesi gerektiğini belirtti.

Öner, şunları kaydetti:

"Gölümüzü korumak istiyoruz. Bu alanda yapacağımız her çalışmayla bu değerimizi korumuş olacağız. Bu bir vicdanı sorumluluk. Çıldır Gölü'nü bize emanet edildiği gibi biz de gelecek kuşaklara emanet edelim. Bunlar, her anlamda büyük değer ifade ediyor. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hem sözlü hem de yazışmalarla bu kirliliğin takipçisi olacağız. Gayretlerimiz temiz Çıldır Gölü için."

Vatandaşlardan Mahmut Güney de kirliliğin duyarsız kişilerden kaynaklandığını anlatarak, gölün herkes tarafından korunması gerektiğini söyledi.

Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti
Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti
Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti
Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Antony Blinken Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz İrem Derici Merve Dizdar
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan Valiliği doğa harikası Çıldır Gölü'ndeki kirliliği önlemek için harekete geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:13:58. #1.14#

title