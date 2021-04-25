Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
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Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti Suda boğulan oğlunun cansız bedeninin çıkarılmasını elbiselerine sarılarak bekledi Antalya'nın Aksu İlçesinde bulunan Aksu Çayına giren 19 yaşındaki genç kayboldu.

Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti

Suda boğulan oğlunun cansız bedeninin çıkarılmasını elbiselerine sarılarak bekledi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesinde bulunan Aksu Çayına giren 19 yaşındaki genç kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip, çay içerisinde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı. 19 yaşındaki talihsiz gencin, cansız bedeninin sudan çıkarılma anını acılı baba, evladının kıyafetlerine sarılarak izledi.

Olay, Aksu Boztepe Mahallesi Aksu Çayı içerisinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile çaya balık tutmaya gelen Adnan Yıldız karşı tarafa geçmek için çaya girdi. Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek istedi. Yıldız, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi. O sırada yakınlarının ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve çok sayıda deniz polisi sevk edildi. Polisler, tehlike oluşturmaması açısından Yıldız'ın yakınlarını ikna ederek sudan çıkardı.

Olay yerine gelen dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız'ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi. Çocuklarının cansız bedeninin sudan çıkış anını gören ailesini, yakınları sakinleştirdi.

Adnan Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti
Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdi çayda hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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