Son dakika haberleri! Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel, aşılama sürecinde de koronavirüs tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu

Bir son dakika haberine göre Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en hızlı şekilde başarıya ulaşılması için aşılamayla beraber tedbirlerin elden bırakılmaması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkıca uyulması gerektiğini bildirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en hızlı şekilde başarıya ulaşılması için aşılamayla beraber tedbirlerin elden bırakılmaması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkıca uyulması gerektiğini bildirdi.

Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle gerekli tedbirlerin hızla alındığını ve salgınla mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Birçok ülkenin, salgın karşısında çaresiz kaldığını anımsatan Surel, "Fransa, İspanya, İtalya, Çin'in pandemide düştüğü durumu gözlerimizle gördük, televizyonlarda izledik. Olağanüstü hal ilan edildi, insanlar evlerine hapsedilip üstlerinden kapılar kaynaklandı. Ordu sahaya indi, askeri araçlar, kamyonlarla cesetler taşıdı. Yaşlıların kaldığı bakımevleri terk edildi, yaşlılar açlıktan öldü. İnsanlar hastanelerde yer bulamadı, sokaklarda can verdi. Spor salonları hastane haline getirildi." dedi.

Surel, Türkiye'de bu olayların hiçbirinin yaşanmadığına işaret ederek, "Türk milletinin özelliği budur, dar ve zor zamanda omuz omuza verip her zorluğun üstesinden geliriz. Bunun da üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele için toplumun aşılanmasının önemini vurgulayan Surel, "Şimdi müstahaklık oluştukça aşılarımızı sırasıyla bütün milletçe olup, bu süreçte antikorlarımız oluşana, pandemi belli bir oranda kırılana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"Aşının gelmesi, bizi tedbirler noktasında geriye düşürmesin"

Surel, kendisinin de CoronaVac aşısının ilk dozunu olduğunu dile getirerek, ikinci dozun yapılmasının ardından vücudunda antikor oluşana kadar tedbirler konusunda özellikle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğinin altını çizen Surel, şöyle konuştu:

"Bu aşının gelmesi, bizi tedbirler noktasında geriye düşürmesin. En büyük endişem budur. Biz devlet ve millet olarak çok büyük bir imtihandan geçtik. İsmini saydığım ülkelerin resimlerini dünya canlı yayınlarda gördü. Bizim ülkemizde böyle bir resim görülmedi. Bu insanlarımızın, sağlık çalışanlarının gayreti, devletimizin sağladığı imkanlar sayesindedir. Allah eksikliğini göstermesin.

Bu zamana kadar verilen mücadelenin en hızlı şekilde iyi neticeye ulaşması aşılamayla beraber tedbirleri de elden bırakmamamızla mümkün. Bütün vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymaya devam etmelerini diliyorum. Şu anda sağlıkçılara aşı yapılabildiği için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan açılan kapasitelere müracaat edip en kısa sürede aşılarını olmalarını, bu kabustan milletçe bir an evvel çıkmayı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat