Son dakika haberleri: Ankara Polisi, Avustralya'ya gönderilecek yorganda 8 kilo uyuşturucu buldu

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da polis, İran'dan Ankara'ya getirilen ve bir kargo şirketi üzerinden Avustralya'nın Sidney kentine gönderilmeye çalışılan yorganda, emdirilmiş vaziyette 8 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

ANKARA'da polis, İran'dan Ankara'ya getirilen ve bir kargo şirketi üzerinden Avustralya'nın Sidney kentine gönderilmeye çalışılan yorganda, emdirilmiş vaziyette 8 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan Ankara'daki bir kargo firmasına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, uyuşturucu maddelerin İran uyruklu şüpheli Farsad Amiri (24) tarafından teslim alınarak başka bir kargo firmasıyla Avustralya'nın Sidney kentine gönderileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen kargo firmasına giderek, tüm paketlerde arama yaptı. Üzerinde barkod ve isim bulunmayan paketi açan ekipler, bir yorgan ile karşılaştı. Dedektör narkotik köpeği 'Avcı'ya yorgan koklatıldı. 'Avcı'nın tespkisi üzerine yorgan muhafaza altına alındı.

Yapılan detaylı incelemede yorgana emdirilmiş vaziyette yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine kargo firmasında beklemeye başlayan ekipler, paketi almaya gelen Farsad Amiri'yi yakalayarak, gözaltına aldı.Şüphelinin yapılan üst aramasında, uyuşturucuyu yurt dışına gönderebilmek için diğer şüphelilerden aldığı 8 bin TL ile kargo evrakları ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun ÖZALP