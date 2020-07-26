Son dakika haberleri: Alper Dilek güven tazeledi
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Son dakika haberleri: Alper Dilek güven tazeledi

Son dakika haberi: Samsun Diş Hekimleri Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Alper Dilek yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Son dakika haberleri: Alper Dilek güven tazeledi
26.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:55

Samsun Diş Hekimleri Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Alper Dilek yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Mevcut başkan Alper Dilek ve Tuncay Seven listelerinin yarıştığı çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'dan diş hekimleri oy kullandı. 237 üyenin oy kullandığı seçimde 2 oy geçersiz sayıldı. Alper Dilek'in listesinden 8 kişi ve Tuncay Seven en çok oyu alan adaylar olarak 9 kişilik yönetim kurulunu oluşturdu.

Seçim hakkında bilgi veren Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, "Normalde nisan ayında yapılması gerekiyordu ama pandemiden ötürü temmuz ayına ertelendi. Zorlu bir seçim süreci yaşadık. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projelerimiz vardı onları devam ettireceğiz. Diş hekimlerinin sorunları devam ediyor. Şu anda zaten mevcut sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de yine bu sorunlarla ilgilenmek olacak. Özellikle genç meslektaşlarımıza bundan sonra çok daha fazla yöneleceğiz. Çünkü çok fazla mezun veriyoruz. Bu arkadaşlarla daha fazla ilgilenmeyi planlıyoruz. Onlarla ilgili projelerimiz var. Amasya, Ordu ve Sinop bize bağlı. Bu bölgelerde daha çok etkinlik yapmayı planlıyoruz. Diş hekimlerinin meslek sonrası eğitimlerini bu bölgelerde daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Birebir diş hekimlerine dokunmak istiyoruz. İnşallah camiamız için hepimiz için hayırlısı olur" dedi.

Alper Dilek başkanlığında yeni yönetim şunisimlerden oluştu," İlker Keskiner, Şafak Külünk, Ali Ekrem Doğan, Erman Ürer, Talat Gevez, Övgü Tunçdemir Eyüboğlu, Tuncay Seven ve Can Seyhan". - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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