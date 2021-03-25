Almanya'daki Türklerin gözü tabutsuz kefen kararnamesinde

? Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan Türkler, Türk göçünün 60'ıncı yılında kefenleriyle tabutsuz defnedilme kararnamesinin yürürlüğe girmesini bekliyor.

? Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan Türkler, Türk göçünün 60'ıncı yılında kefenleriyle tabutsuz defnedilme kararnamesinin yürürlüğe girmesini bekliyor. SDP Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, eyalet sağlık bakanı tarafından kendisine gönderilen mektupta meclisin aldığı tabutsuz kefenle defin uygulamasının 1 Nisan'da başlayacağını belirtti. Taşdelen konuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Bugün kefenle defnedilme yani tabutsuz defnedilme konusunda başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyorum' dedi. Almanya Hessen Eyaleti CDU Milletvekili İsmail Tipi, Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek'in Arif Taşdelen'e gönderdiği mektup konusunda 'Kararnamenin en erken şartlarda muhtemelen 1 Nisan'da başlayabileceğine işaret ediyor' dedi.

Bavyera Eyalet Meclisi'nde ilk Türk kökenli ve tek yapancı milletvekili olan Arif Taşdelen, 2019 yılında mecliste sadece kefenle defin uygulamasının yasalaştığını, kararın uygulaması için eski eyalet sağlık bakanıyla sürekli görüştüğünü ve salgının araya girdiğini belirtti. Taşdelen, mücadelesinin sonunda meyve verdiğini ve yeni eyalet Sağlık Bakanı Klaus Holetschek'ten mektup aldığını, uygulamanın en erken 1 Nisan'da başlayacağını ifade etti.

'TABUTSUZ DEFİN KONUSUNDA MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM'

Bavyera Milletvekili Taşdelen DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Parlamentoya seçildiğimden beri, yani 8 yıldır çoğu konuların yanı sıra okullarımızda Türkçe anadil dersi ile sadece kefenle defnedilme konusuna ağırlık verdim. Türkçe anadil dersi konusunda daha başarılı olamadım ama kefen ile defnedilme yani tabutsuz defnedilme konusunda başarılı olabildiğimin mutluluğunu yaşıyorum bugün. ve bütün Bavyera'daki Müslümanlara bu müjdeyi vermek istiyorum. 1 Nisan'dan itibaren vefat eden akrabalarımızı burada sadece kefenle defnedebiliriz' dedi.

'KARARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN SAMİMİ BİR TAVIR'

Öte yandan, Almanya Hessen Eyaleti CDU Milletvekili İsmail Tipi, Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek'ten Arif Taşdelen'e gelen mektubu değerlendirerek, 'Bakan burada eyalet meclisinde onaylanan kararın hükümet nezdinde ivedilikle ele alındığını ve Müslümanların defin ile ilgili taleplerine büyük saygı ve ilgi gösterildiğine değiniyor. Sayın Bakan, gerekli çalışmaların hızla yürütüldüğünü ancak bir final kararname çıkması için zamana ihtiyaç olduğunu ve olası bir kararnamenin de en erken şartlarda muhtemelen 1 Nisan'da başlayabileceğine işaret ediyor. Tabii ki bu çok iyi bir niyet ve uygulamanın bir an önce yürürlüğe girmesi için samimi bir tavır. Bavyera Eyalet Hükümeti, muhtemelen bu konuda bir karar alacak ve bunu yakında uygulamaya koyacaktır. Zaten meclis kararı ve hükümet görüşü bu yönde' diye konuştu.

TABUTUN KAPAĞI AÇIK GÖMÜLÜYORLAR

Milletvekili Tipi, uzun yıllardır vefat eden Türklerin tabutun kapağı açık şekilde kefen üzerine toprak atılarak gömüldüğünü ifade etti. Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 70'nin, bu sebeple vefat eden yakınlarını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Türkiye'deki memleketlerine götürdüğünü ve burada defnettiklerini belirtti.

Milletvekili Taşdelen, 'İnsanlarımız 40-50 yıldır istedikleri gibi yaşayamadı. Bavyera'da en azından son ebedi yolculuğa gittiklerinde istedikleri şekilde gidebilecekleri için çok mutluyum. Bavyera'da bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Nürnberg'te 2008 yılında itibaren mezarlıkta Müslümanlar için bir yer tahsis edildi. Burada yüzlerce Müslüman huzur içinde yatmakta ve artık örf, adet ve dinlerine uygun şekilde sadece kefenle de defnedebilecekler' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı