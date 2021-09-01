Son dakika haberleri... Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdüren anne Maide T, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdüren anne Maide T, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 730. gününde sürüyor.

Diyarbakır'a gelerek, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Maide T, annelerin elinde kızının fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

"Çocuklarımızı istiyoruz", "Maide anne nöbette", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Artık yeter, söz annelerin" yazılı dövizler taşıyan anneler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir, HDP kalleştir" sloganları attı.

Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının kurban verilmesini istemediklerini söyledi.

Maide T, şöyle konuştu:

"Annelerimizin, hepimizin yüreği yanık. Evlatlarımızın bizden koparılması hepimizin yüreğini yaktı, hepimizi hasta etti. Ama Diyarbakır anneleri ile birlikte olmak için gördüğüm tedaviyi erteledim. Birlikten güç doğar. Hep beraber olalım ki birlikten güç doğsun."

Evladı dağa kaçırılıp eyleme katılmayan annelere de seslenen Maide T, şunları dile getirdi:

"Evinde oturan, cesaret bulamayan anne ve babalara sesleniyorum. Ben hayatımı riske atıp geldiysem siz de bu ülkede oturduğunuz yerden gelebilirsiniz. Lütfen çıkın gelin. Çekinmeyin. Çocuklarımızın cellatlarına karşı artık hep birlikte sesimizi kaldıralım. Çocuklarımızı kurban vermeyelim."

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babalar olarak Maide T'nin yanında olduklarını kaydetti.

Aydın, şunları dile getirdi:

"Hepimizin acısı birdir, aynıyız. Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da eylem yapan anneler sanmasınlar ki yalnızdırlar. Tüm Türkiye onların yanındadır. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Muhalefet partilerine de seslenen Aydın, "Nereye kadar bu Kandil'e sahip çıkacaksınız? Ha HDP'ye sahip çıkmışsınız ha Kandil'e. Değişen hiçbir şey yok. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin