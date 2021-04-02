Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
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Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan için tören düzenlendi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan için tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından dua edildiği sırada gözyaşları sel oldu.

Özel bir tıp merkezinde Fizik Tedavi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Aliye Aydoğan 22 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Aydoğan'ın geçen çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Aydoğan'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bu kararın ardından organ bağışı için Aliye Aydoğan'a Covid-19 tespiti için PCR testi uygulanacağı belirtildi.

Organ bağışına uygun görülmedi

Testin ardından Aydoğan'ın böbrek, kalp, karaciğer ve kornea organlarının bağışlanacağı belirtildi. Ancak Antalya Organ Nakil Merkezi Bilim Kurulu tarafından hastada sepsis ve çoklu organ yetmezliği geliştiği için organ bağışının uygun görülmediği aktarıldı.

Biri erkek diğeri kız 2 çocuk annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Burada yapılan törenin ardından çalıştığı hastanenin önünde Aydoğan'ın cenazesi getirilerek dualar edildi ve helallik istendi. Toplanan kalabalık, helallik istendiği sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Duaların ardından morga konulan Aydoğan'ın cenazesi Gürses Camii'nde kılacak cenaze namazının ardından Dönme mevkiindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda
Son dakika haberleri... Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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